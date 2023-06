Rebecca inicia nova com produção ao lado de Pabllo Vittar e Vivi

Artista lançou um hino pop repleto de coreografias e duas participações especiais

“AEIOU” conta com uma letra repleta de duplos sentidos e show do trio de cantoras Crédito: Iude Richele



Após um ano mergulhada na produção de seu primeiro álbum de estúdio, Rebecca apresentou o lead-single do álbum “AEIOU”, com produção do duo Tropkillaz, que escreveu a faixa junto com a cantora e Clau. A música chegou em todas as plataformas digitais na noite de quinta-feira, 15 de junho, com clipe, disponível no canal da artista.

Música chegou em todas as plataformas digitais na noite de quinta-feira, 15 de junho Crédito: Reprodução Instagram



“AEIOU” conta com uma letra repleta de duplos sentidos: “Eles querem saber/ Qual o segredo da jogada/ E aí qual vai ser?/ Vem assistir minha aula/ A, você vai aprender/ E, vem experimentar/ I, eu vou te iludir/ O, eu vou te usar”.

“Sinto que realmente estou começando uma nova era”, diz Rebecca Crédito: Divulgação



Intercalando as vozes das três cantoras, a energia e o ritmo da música crescem até o refrão, acompanhado do break, que remete às icônicas músicas pop dos anos 2000 com um toque do eletrônico atual. No clipe, Rebecca, Pabllo e Vivi se tornam o foco da imagem com seus looks coloridos e fashionistas, coreografia energética e sensualidade.



O clipe, dirigido por Giovanni Bianco – que já trabalhou com artistas como Madonna, Cher e Rihanna, além de ícones da música nacional como Anitta e Marisa Monte –, apresenta o trio em um cenário clean e minimalista.



“Trabalhar com a Rebecca foi uma experiência incrível. Acho inspirador quando um artista tão jovem quanto ela já tem tanto potencial e talento. É uma menina muito criativa e ao mesmo tempo absorve muito bem as instruções, deu para perceber que ela aprendia ao longo da gravação. É muito fácil e enriquecedor dirigir alguém assim, pois é uma parceria entre profissional e artista”, afirma o diretor.

“Poder dar vida à essa música com o clipe, dirigido pelo Giovanni Bianco, foi um sonho realizado. Toda a equipe e a produção foi de um profissionalismo e qualidade ímpar e eles conseguiram criar um novo mundo pop, completamente imersivo. Sinto que realmente estou começando uma nova era”, comenta a artista.



“Foi um prazer receber este convite da Rebecca, que é uma amiga muito especial e faz um trabalho maravilhoso. A Vivi, que conheci recentemente, também é muito talentosa. Nos divertimos demais nas gravações e tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Fizemos com muito carinho para os fãs”, disse Pabllo Vittar. “O convite da Rebecca me pegou de surpresa! Eu fiquei muito feliz e lisonjeada com o projeto. Amei trabalhar com as meninas e com um diretor tão atencioso. Acho que vai ser incrível esse primeiro feat na minha carreira, estou muito animada”, finaliza Vivi.

Além do lead-single, Rebecca também fez o lançamento de uma segunda música surpresa, “AFRODISIAK”, que com uma letra sexy e pitadas de trap, característicos da nova era da artista.