Realizando sonho de infância, Inaê Barros compõe o Balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

O programa “Faustão na Band” mal estreou e já está indo muito bem na audiência. Em sua estreia, ficou na vice-liderança, perdendo apenas para a Rede Globo, que transmitia o “Jornal Nacional” e “Um Lugar Ao Sol”. E quem está com os olhos brilhando em fazer parte do balé do apresentador, é Inaê Barros.

A bailarina, de 23 anos, está realizando seu sonho de infância ao compor o time de bailarinas do programa. "Estou na Família Faustão, estou na melhor equipe do mundo. EU CONSEGUI, ENTÃO NÃO DESISTAM DOS SEUS SONHOS!!! Ass: A menina dos sonhos reais.", legendou em sua foto com a logo da emissora. A potiguar já fez aulas de hip-hop e jazz, joga tênis e boxe avançado. Em seu Instagram, (@inaebarros), ela mostra seu dia a dia na academia, no qual é extremamente focada, seu talento para dança e seu trabalho como modelo comercial, onde tira fotos para grandes marcas, como a loja de roupas, C&A.