Reality de competição original do Paramount+ reúne estrelas de programas de sucesso do mundo todo estreia dia 30 de junho

O Paramount+ revelou o elenco de All Star Shore, seu mais novo reality de competição com desafios variados. A primeira temporada de All Star Shore, uma produção original do Paramount+ e estreia no dia 30 de junho, no canal. A MTV exibirá o primeiro episódio no mesmo dia, às 22 horas, logo após o episódio inédito de Rio Shore.

A série produzida pelo MTV Entertainment Studios para a Paramount+ pela iTV Studios Netherlands em parceria com a MTV, apresenta 14 estrelas de diferentes programas de sucesso da televisão mundial, como: Rio Shore, Jersey Shore, De Férias Com o Ex, Love is Blind RuPaul’s Drag Race, Geordie Shore, Acapulco Shore e Bachelor in Paradise; reunidos para férias épicas em uma casa nas Ilhas Canárias para competir por um prêmio em dinheiro.

A MTV exibirá o primeiro episódio no mesmo dia, às 22 horas, logo após o episódio inédito de Rio Shore



O elenco inclui: Angelina Pivarnick (Jersey Shore), Bethan Kershaw (Geordie Shore), Blake Horstmann (Bachelor in Paradise), Chloe Ferry (Geordie Shore), Giannina Gibelli (Love Is Blind), James Tindale (Geordie Shore), Joey Essex (Ex on the Beach), Johnny Middlebrooks (Love Island), Karime Pindter (Acapulco Shore) , Luis ‘Potro’ Caballero (Acapulco Shore), Marina Gregory (De Férias Com o Ex Brasil: Celebs 2), Ricardo Salusse (Rio Shore), Trina Njoroge (Love Island) E Vanessa ‘Vanjie’ Mateo (RuPaul’s Drag Race).

All Star Shore junta-se à enorme lista da franquia “Shore”, que inclui “Jersey Shore Family Vacation”, “Buckhead Shore”, “Floribama Shore”, “Geordie Shore” (Reino Unido), “Rio Shore” (Brasil), “Gandia Shore” (Espanha), “Warsaw Shore” (Polônia), “Acapulco Shore” (México) e “Super Shore”, juntamente com sete novas versões ao redor do mundo, incluindo “Argentina Shore”, “Colômbia Shore” e “Austrália Shore”, com cidades a serem anunciadas.



Scott Jeffress, Antonia Mattia e SallyAnn Salsano são os produtores executivos. Lotte Wink atua como produtora executiva da iTV Studios Netherlands. Jacquelyn French e John Varela são os produtores executivos da MTV Entertainment Studios. Matthew Parillo, Amy Starr e Marlin Mastenbroek são os executivos responsáveis pela produção da MTV Entertainment Studios.