‘Rav Sany Live Show’ estreia na TV Gazeta

Depois do sucesso nas TVs por assinatura e nas transmissões ao vivo pelas redes sociais, o Programa Rav Sany Live Show, comandado pelo rabino Sany Sonnenreich, dá um salto ainda maior. A estreia na grande mídia aconteceu no último sábado, às 22h, pela TV Gazeta (SP).

A atração, que será semanal, tem início com uma mensagem de vida, trazida por Rav Sany para a reflexão. Na sequência, acontecem as entrevistas com personalidades, celebridades e formadores de opinião que, com suas experiências, podem agregar mais valor à vida do telespectador.

Já estiveram no sofá do Rav Sany Live Show: Danilo Gentilli, Geraldo Rufino, Otávio Mesquita, Boris Casoy, Caro Paiffer, Erick Jacquin, Oscar Pardini, Analice Nicolau, Meyer Nigri, Mauro Zukerman e Cláudio Lottenberg, entre outros.

Entre as atividades como apresentador de televisão e palestrante internacional, o Rabino Sany Sonnenreich ainda está à frente, como presidente, do Instituto Rav Sany. Atua como diretor da entidade Olami Faria Lima, que faz parte da rede mundial Olami.

Esta iniciativa conta com 320 unidades pelo mundo, focadas em direcionar o público jovem a uma vida de valores. O rabino ainda tem forte presença nas redes sociais: Youtube, Instagram e Facebook (@byravsany), onde dissemina mensagens de vida rápidas, bem-humoradas e motivantes, em linguagem acessível a todos.

Serviço:

Onde: TV Gazeta

Periodicidade: aos sábados, às 22h