Raul Gazolla afirma que sofreu infarto após a morte de Daniela Perez

Ator fez relatos pessoais durante entrevista ao PodSempre 2023; ele falou ainda sobre Guilherme de Pádua

O ator Raul Gazolla se tornou o primeiro entrevistado da temporada do podcast PodSempre 2023. A entrevista foi ao ar no último dia 11, no canal de Youtube da rede de farmácias Pague Menos. O programa aborda temos como: bem-estar, qualidade de vida, saúde e beleza.

Ao longo de mais de uma hora, ele converso com Bruna Thedy e confessou que os infartos que teve têm relação com as perdas do sobrinho e da esposa, Daniella Perez. Gazolla relembrou ainda momentos sobre a sua infância e os grandes desafios de sua vida e carreira.

“Qual o fator que faz com que eu tenha tido esses infartos? O primeiro é hereditário e outro fator é o estresse. Eu tive alguns estresses na minha vida; um, que a gente já sabe, que foi o assassinato da minha mulher e eu tive um outro estresse muito grande na minha vida que foi, eu tinha um sobrinho de 22 anos (…) que morreu atropelado por um trem em Minas Gerais. Eu o criei como um irmão mais novo, eu tinha uma paixão enorme por ele”, ressaltou.

Raul comentou também sobre o assassinato de Dani Perez, que completou 30 anos, e a morte do assassino, Guilherme de Pádua. “Ele não pagou (o que fez) na prisão, mas pagou com a vida. O demônio não vem com chifre na cabeça, pintado de vermelho, com rabo. O demônio vem disfarçado de anjo. Ele estava na igreja disfarçado de pastor, falando a palavra de Deus.” E então, ele contou como se sentiu. “Senti alegria e raiva.”



Nascido no Rio de Janeiro, ele participou de novelas de grande sucesso como: O Clone (2001) e a Força do Querer (2017). Durante o bate-papo, falou que pretende chegar aos 70 anos mais saudável física e mentalmente: “A velhice não está na sua idade, a velhice está na sua cabeça”, disse.