Rap Reggae Party traz mais uma parceria incrível ao projeto ‘Rappin’Hood’

Planta e Raiz se junta na regravação de “Rap du Bom”

Dando continuidade ao brilhante trabalho já feito, o projeto Rap Reggae Party lança remix de “Rap du Bom”, sucesso de Rapppin Hood. Desta vez, o rapper se junta à banda Planta e Raiz, para lançar a terceira faixa do projeto, que já conta com “O trem”, Helião RZO e Mato Seco, e “Pra cima”, de Thaíde e Dada Yute.

Com lançamento na última quinta-feira (17), os cantores já demonstraram grande animação com o feat. Rappin Hood é um dos grandes nomes do rap nacional. O rapper esteve no auge na década de 90, até hoje é lembrado e mencionado no cenário musical. Os álbuns “Sujeito Homem 1 e 2” são um sucesso

inigualável (é deste álbum a canção original de Rap du Bom).

A parte 2 da música é cantada, inclusive, com Caetano Veloso. Para Planta e Raiz este é um grande marco na música. A banda de reggae tem uma relevância enorme na trama musical nacional. Com suas músicas trazendo mensagens de positividade e representatividade, a combinação com o rapper Rappin Hood não

poderia ser melhor.

Thiago Barromeo, produtor do álbum Rap Reggae Party, conta que tanto Zeider quanto Rappin Hood, estão muito animados com o projeto desde o primeiro