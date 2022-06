Rainha das misses: com mais de 10 faixas Marissol Savagin, brasileira com mais de 10 faixas, estampa capa de revista americana

A fashionista e ex-Miss São Paulo posou para a edição de maio da HP Magazine e contou um pouco sobre sua trajetória

O Brasil tem sido muito bem representado no mundo da moda. Prova disso é que a it girl Marissol Savagin estampou a capa da revista americana HP Magazine do mês de maio. “Amei a experiência. É incrível representar meu país e ainda fazendo o que eu amo. Espero cada vez mais ter oportunidades como esta e crescer mais no mercado. São conquistas importantes que abrem ainda mais os caminhos”, comemora a modelo e ex-Miss São Paulo.

Com 33 anos, Marissol se tornou um ícone fashion.A beldade contabiliza 10 faixas e coroas em concursos de beleza, incluindo oMiss São Paulo 2008. Morando atualmente na Cidade do México, onde desbrava o universo da moda ao redor do mundo, ela trabalha com estilistas e marcas brasileiras e internacionais como Bo.bô, Alexia Ulibarri, Armando Takeda, além de grandes marcas como Chanel, Gucci, Fendi, Alexander McQueen, entre outras.

Beleza e competência: Marissol representa a moda brasileira com louvor em capa de revista americana. Crédito: Juliana Sabattini

Na entrevista para a revista, Marissol contou um pouco de sua trajetória até aqui. O sonho de seguir na carreira surgiu na infância, junto com seu amor pela moda. A modelo sempre teve nas misses universo, além deGisele Bündchen e Alessandra Ambrósio, suas fontes de inspiração: “Queria ser como elas e comecei a correr atrás para tornar este sonho realidade”.

Levanta a cabeça, princesa. Se não a coroa cai

Ícone fashionista: Marissol esbanja beleza e criatividade nos looks. Foto: Alfonso Ramza

A it girl falou também sobre suas grandes conquistas até então, como o título de Miss São Paulo: “Foi em 2008 mas lembro com uma alegria enorme, foi um divisor de águas. Depois recebi mais um título de beleza e representei o meu Estado no Miss Brasil Globo. Na sequência, fui finalista e representei o país em outro concurso internacional que também cheguei até as finais. São boas lembranças, de uma época que eu desejava as coroas. Também foi o ano que mais trabalhei como modelo no Brasil, antes de embarcar para o México”.

Sua paixão por passarelas e concursos, contabiliza 10 faixas ou coroas em concurso: Miss Capivari, Miss São Paulo Globo, Finalista Miss Brasil Globo, Finalista Miss Bikini of the Planet. Ao total são 10 concursos que participei e ganhei algo. Adoro uma coroa!” (risos).