Raí Saia Rodada emplaca “Cheiro do Mato” em Pantanal, sua primeira trilha de novela

Cantor comemora sucesso de música que embala trama das nove da Globo

Após conquistar o Brasil, “Cheiro do Mato”, novo sucesso de Raí Saia Rodada, também marca a estreia do cantor em novelas! A música integra a trilha sonora de Pantanal, trama das nove da Globo. Lançada em fevereiro, a canção soma mais de 6 milhões de acessos no YouTube e no Spotify.

“Muito feliz, alegria imensa, não só minha como toda minha família Saia Rodada ficou muito feliz. Pela primeira vez, uma música com minha voz em uma novela tão raiz, tão parecida com minha história, todo mundo sabe que sou da roça. Fiquei muito feliz. Estou levando a música para os shows, estou falando bastante, pergunto para a galera sobre isso, todo mundo tem acompanhado. O Brasil todo viu! É gratificante demais poder ter uma música minha, um sucesso com a minha voz, em uma novela que se parece bastante com a minha vida. Só gratidão!”, comemora Raí Saia Rodada.

“Cheiro do Mato” viralizou nas redes sociais instantaneamente. No Instagram do cantor, com 4,2 milhões de seguidores, o vídeo com a música alcançou 2,5 milhões de acessos. O mesmo conteúdo no TikTok de Raí Saia Rodada (com quase 1 milhão de seguidores) ultrapassou 1,3 milhão de visualizações.

Na canção, Raí Saia Rodada celebra suas raízes nordestinas com os versos que já estão na boca do povo: “Um cafezinho quente / um cheiro do mato / o sol iluminando o meu sertão / aqui nós tem riqueza, tem simplicidade / a humildade tá no coração”.

Nascido em Umarizal, no interior do Rio Grande do Norte, antes de mergulhar na carreira artística, Raí morava com a família em um sítio, no qual vivia a rotina da vida no campo. É exaltando suas raízes que o cantor abriu seu ano musical com o novo EP, lançado pela Som Livre. “Cheiro do Mato” chega com quatro canções inéditas, incluindo a faixa homônima e música de trabalho que dá nome ao projeto.

Deixando a animação tomar conta da atmosfera do EP e prometendo colocar todo mundo para dançar, completam o projeto outras três faixas igualmente dançantes: “Astronauta”, “Isso Não É Traição” e “Madame”.

Como os hits do forrozeiro não param, os fãs de Raí Saia Rodada podem esperar novas canções e participações especiais, que prometem surpreender o público ainda no primeiro semestre deste ano.