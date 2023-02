Rafinha Bastos opera nariz, “Perdi 12 quilos de nareba!!!”

O apresentador passou por uma cirurgia de desvio de septo e aproveitou para fazer uma rinoplastia.

Rafinha Bastos precisou passar por uma cirurgia no nariz, a necessidade surgiu após o apresentador fazer uma análise do sono devido a apneia que sofria. “Apneia para quem não sabe, é você acorda no meio da noite do nada e às vezes você nem chega a levantar, abrir o olho, mas você acorda, você não consegue dormir direito”, explica o humorista em vídeo publicado em seu canal do YouTube.

Rafinha Bastos faz operação no nariz, humorista sofria com apneia do sono e desvio de septo. Créditos: YouTube

O apresentador ainda relata que chegou a usar uma máscara para dormir, o equipamento utilizado por ele foi desenvolvido especificamente para quem sofre de apneia conseguir respirar enquanto dorme, mas o Rafinha não se adaptou. Por causa disso, o médico que o atendeu sugeriu que ele fizesse uma cirurgia para corrigir o desvio de septo, que é o responsável pela dificuldade de respirar e gera tanto a apneia do sono, quanto os constantes roncos.

Acompanhado de sua esposa, ele deu entrada no hospital Samaritano em São Paulo, onde aconteceram as cirurgias. Créditos: YouTube

Roncar também era um dos problemas enfrentados pelo humorista, o que também incomodava sua esposa, Vivi Tomasi. Além de operar o nariz por questões de saúde, o humorista aproveitou a cirurgia para repaginar a estética nasal. A única coisa que ele pediu para médico foi “Doutor, eu ainda quero ser narigudo”.

Além de operar o nariz por questões de saúde, o humorista aproveitou a cirurgia para fazer uma rinoplastia. Créditos: YouTube

