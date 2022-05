Rafinha Bastos comenta tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar

O comediante dá sua opinião sobre atitude polêmica do ator durante o programa “Mais que 8 minutos” e Foquinha, a jornalista convidada , discorda

O comediante e apresentador Rafinha Bastos recebeu a jornalista e youtuber Foquinha em seu programa “Mais que 8 minutos”. O papo descontraído de mais de uma hora teve também momentos tensos. O anfitrião e a convidada chegaram a discordar quando o assunto foi o tapa do ator Will Smith em Chris Rock, apresentador da cerimônia do Oscar.

Rafinha Bastos demonstrou indignação com a compreensão e aplausos que a atitude do ator recebeu e, por sua vez, reprovou o tapa. “Foi um total desrespeito com os colegas que estavam ali pra receber o prêmio. Fez tudo virar sobre ele”, opina.



O comediante afirmou ainda que nitidamente o ator não está bem e que chegou a se confundir com o personagem. “Ele estava tomado por aquilo que ele estava vivendo e achou que pudesse fazer qualquer coisa que ninguém ia o deter. E parece que não tava errado”, alfineta.

Foquinha discordou da opinião dada por Rafinha Bastos e disse que embora seja contra a violência, entende a motivação de Will e achou a atitude da Academia desproporcional. “Na hora acho que todos ficaram sem saber como agir porque foi algo que ninguém esperava. Mas banir o cara da cerimônia por 10 anos? Achei exagero, ainda mais se a gente for pensar em tudo que a Academia já tolerou”, lembra.



A jornalista convidada disse ainda que a piada dita por Chris foi bastante grave porque se tratava de uma questão de saúde, mas Rafinha não retrocede e defende o humorista norte-americano.”Ele já disse publicamente que não sabia que ela tinha alopecia. E toda essa narrativa foi criada de forma externa, Will nunca confirmou que essa foi a motivação. E diante de todas as piadas que ele poderia fazer sobre o relacionamento dos dois, essa foi até leve”, ameniza.



Histórico com piadas ofensivas

O embate de opiniões seguiu e Foquinha não poupou o passado polêmico do anfitrião: “Mas você também tem um histórico de piadas ofensivas”, dispara. Rafinha Bastos não nega essa afirmação e ainda complementa: “É por isso que é difícil eu opinar… porque eu sou comediante e sempre vou ver o lado do cara”, endossa.



Rafinha Bastos coleciona processos por suas piadas sem nenhum tipo de filtro. O caso mais famoso que o comediante se envolveu foi com a cantora Wanessa, por uma piada que fez enquanto ela ainda estava grávida. O processo correu por anos a fio e deu vitória para a cantora. Rafinha por sua vez teve que pagar R$ 150 mil para a família. A piada ofensiva voltou à tona com a recente separação de Wanessa e o empresário Marcus Buaiz. “Quem vai ficar com meu dinheiro?”, Rafinha questiona em tom sarcástico.