Rafaella Santos é a nova empreendedora do mercado de suplementos e cosméticos

Referência de beleza, estilo, personalidade, autenticidade e lifestyle, Rafaella Santos, que influencia mais de 5.5 milhões de pessoas em seu Instagram, está pronta para dar novos passos. Ela e a sócia Vanessa Moreno acabam de dar o start na parceria da empresa de suplementos e cosméticos Akiwell.

Seguindo os passos do pai como empresária, a nova faceta empreendedora de Rafaella só estava aguardando o momento certo para aflorar.

“Eu estou muito feliz em poder anunciar essa novidade em que estamos trabalhando há tantos meses. A Akiwell é uma empresa jovem, que entrou no mercado com um novo modelo de negócio aliado a altíssima qualidade dos produtos”, vibra Rafaella.

“Há algum tempo venho pensando em dar um passo no sentido de criar produtos com a minha cara, meu jeito. Tive oportunidades de fazer isso antes, mas não tinha conexão com os produtos e não queria simplesmente ligar minha imagem a algo que não fizesse parte da minha vida. Foi quando conheci a Vanessa e nossos pensamentos deram ‘match’. Cada etapa do processo de cada produto, pesquisa, elaboração, embalagem, tudo tem meu DNA”.

”Estamos muito confiantes e tenho certeza que estamos no caminho certo.” ressalta Vanessa Moreno.

Quando o caminho de Rafaella cruzou com o da sócia Vanessa Moreno, tudo se encaixou. À frente da empresa há um ano, a CEO viu na união uma grande oportunidade. Vanessa é esposa do apresentador Marcão do Povo, embaixador da Akiwell.

Rafaella tem participado ativamente de cada detalhe da empresa e durante uma de suas visitas à fábrica decidiu que além dos produtos já existentes fará uma linha exclusiva que levará o seu nome, participando da escolha e de todo o processo de fabricação dos produtos.

Serão produtos diferentes do que há no mercado com uma formulação exclusiva, tendo uma preocupação pelas qualidades das matérias primas e com a consciência no cuidado da saúde. Em breve teremos mais novidades que vão surpreender a todos.

O evento será somente para convidados

"Estou super feliz em ter a Rafa como sócia e poder representar muitas mulheres jovens que estão no meio de gigantes dentro desse mercado, mas que mostram a sua competência, o seu profissionalismo, a sua criatividade e inovação. Estamos muito confiantes e tenho certeza que estamos no caminho certo." ressalta Vanessa Moreno.

Para celebrar a parceria e a nova fase, Rafaella comemorará o novo passo da Akiwell com um coquetel, dia 06/03, no Carat Restaurante & Lounge, em São Paulo.