Rafael Saraiva é contratado pelo Porta dos Fundos para integrar elenco oficial

Ator, comediante e roteirista, jovem talento tem todos os predicados necessários para ser um sucesso no canal

O Porta dos Fundos, hub de entretenimento conhecido por produzir conteúdos humorísticos para a internet, acaba de anunciar a contratação do ator e roteirista Rafael Saraiva para integrar o elenco oficial a partir de março. Com mais de trinta milhões de visualizações em seus vídeos na internet, Rafael já colaborou anteriormente com o Porta, e agora se diz honrado por ter a oportunidade de trabalhar com seus grandes ídolos.

Rafael cursou a escola O Tablado, referência em cursos de improvisação e teatro no Brasil

Formado na renomada escola O Tablado, Rafael é conhecido por sua autenticidade e espontaneidade em cena, e já atuou em peças de teatro, séries e longas-metragens, sendo o mais recente o filme “Ciclo”, lançado no Festival de Cinema do Rio em 2022. Seus personagens no Instagram também fazem sucesso entre os fãs de comédia.

O Porta dos Fundos é um hub de entretenimento multiformato e multiplataforma que chegou aos 10 anos em 2022

Segundo os sócios-fundadores do Porta dos Fundos, Rafael chega para reforçar a trupe de talentos da empresa e tem todos os predicados necessários para ser um sucesso no canal. “Adoro os personagens que faz no Instagram. Tomara que a gente não estrague o rapaz”, brinca Gregorio Duvivier.

Para Rafael, entrar para o Porta dos Fundos é a realização de um sonho. “Quando o canal foi criado, eu era uma criança. Toda minha formação artística foi tendo o Porta como referência. Me apaixonei por comédia assistindo a esses comediantes. São, honestamente, grandes ídolos. Trabalhar no Porta é uma credencial de qualidade. Tudo que o Porta faz é bom”, diz o ator.

Com a chegada de Rafael Saraiva, o Porta dos Fundos continua investindo em novos talentos e promete mais novidades para seus fãs em breve.