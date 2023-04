Rafa Kalimann esbanja beleza ao usar vestido exclusivo com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D

A apresentadora usou a peça durante um ensaio fotográfico, o vestido que foi feito à mão e demorou 50 horas para ficar pronto é criação da artista venezuelana Victoria Ruiz, com styling de Pedro Sales.

Em parceria com o Boticário para o lançamento da linha de cuidados corporais noturnos Nativa SPA Orquídea Noire, Rafa Kalimann entregou muita intensidade e sensualidade em ensaio captado pela fotógrafa Mylena Saza (@mylenasaza). A apresentadora teve o look, com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D feitas uma a uma à mão, revelado em um ensaio fotográfico exclusivo.

O vestido é inspirado no ingrediente especial do lançamento de Nativa SPA: a orquídea negra, a flor mais rara dentre as espécies existentes, que chega à linha em uma releitura moderna e noturna, trazendo o luxo e a intensidade de sua beleza. “A orquídea negra traz muita sofisticação e as flores tridimensionais vêm ganhando espaço nos red carpets, sendo uma potente tendência de moda deste ano. Com isso em mente, fomos atrás de nomes renomados da moda que materializassem o nosso insight com excelência, conectando-o ao lançamento da linha”, explica Marcela De Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

A peça que veste o corpo de Rafa Kalimann foi desenvolvida por Victoria Ruiz (@vic.toriaruiz), renomada estilista venezuelana residente em Londres, com direção criativa do fashion stylist Pedro Sales (@pedrosales_1), responsável por muitos looks icônicos das celebridades. “Inspirado na Flower Skin, compusemos um vestido inédito, repleto de orquídeas negras. As orquídeas foram utilizadas para ressaltar a intensidade, a beleza e os mistérios que existem por trás do desabrochar das flores”, aponta o estilista.

Para Victoria Ruiz foi um desafio criar uma peça diferente mantendo a essência da técnica Flower Skin e da alta-costura. “O objetivo era entender o quão longe poderíamos ir com a técnica do Flower Skin. Uma nova direção, mas ao mesmo tempo mantendo a essência da técnica na peça. Para mim, as flores são símbolos de beleza, nascimento e esperança. A criação foi um desafio, pois envolveu diversos profissionais, como Fátima Leo, Maria Fernanda Souza e Helena Cebrian – e extrapolou os limites do conceito, transformando a técnica em uma peça de roupa usada em uma campanha”. A artista revela que foram 50 horas de produção. “Neste novo caminho da alta-costura, queremos entender de que maneira podemos usar a técnica de diferentes formas, sem perder a originalidade”, encerra.

“É muito especial poder representar a marca usando uma peça exclusiva, feita para mim. Me senti sensual, intensa, fui na máxima potência com ele no corpo”, comenta Rafa Kalimann. A atriz, revela se sentir nutrida por novos estímulos, novas sensações e descobertas, como a recém-revelada aptidão para a dança. Ter ocasiões especiais de toque para o corpo dentro da rotina agitada, com itens essenciais que exaltam a perfumação e hidratação da pele, é algo que ajuda a despertar a sensualidade e o autoconhecimento. “A meu ver, a sensualidade e a intensidade estão no sentir. Quando a gente se sente sexy, apenas somos”, ressalta.

A ação acontece alinhada ao momento da marca, que está se consolidando no território da intensidade. “Nativa SPA é uma marca que provoca o sentir intensamente, criada para mulheres que buscam viver em sua máxima potência. Com ela, buscamos como marca elevar a sofisticação, consolidando o território da intensidade, conquistando novas consumidoras e criando desejo partindo de novas ocasiões de uso ”, encerra Marcela De Masi.