Rádio Transamérica revive a glória do passado com o retorno triunfal do ‘Estúdio ao Vivo’ e reúne lendas do rock nacional

Com formato digital e a participação de produtora renomada, programa ganha nova roupagem

A Rádio Transamérica anuncia com entusiasmo a retomada de um dos programas mais icônicos da história da música brasileira: o “Estúdio ao Vivo”. Em uma parceria inédita com a renomada produtora Showlivre, a emissora promete reviver os dias de glória do passado ao reunir feras do pop rock nacional em apresentações únicas e emocionantes.

Estúdio ao Vivo: As lendas do pop rock nacional se reúnem em show épico!

Com a apresentação de Dinho Ouro Preto, Di Ferrero, Clemente, Charles Brown Jr. 30 Anos (com Egypcio nos vocais), Supla e uma reunião surpresa, o “Estúdio ao Vivo” marcará presença nas tardes de domingo, a partir do dia 25 de julho, das 15 às 17h, levando ao público duas horas de intensa música e emoção.

Confira shows exclusivos e entrevistas no retorno do ‘Estúdio ao Vivo

O programa, que já foi palco de apresentações históricas de diversos artistas nacionais e internacionais, ganha uma nova roupagem com a expertise de produção de áudio e vídeo da Showlivre, uma das mais conceituadas produtoras e distribuidoras de conteúdo audiovisual do país. Além disso, a transmissão via internet e o formato de conteúdo digital trazem uma experiência atualizada aos ouvintes e fãs.

Transamérica em Alta: Programa ‘Estúdio ao Vivo’ retorna com força total!

Segundo Roberto Hais, coordenador artístico da Rede Transamérica, a nova temporada do “Estúdio ao Vivo” promete surpresas, entrevistas descontraídas, bastidores emocionantes e, é claro, um repertório que será mantido em segredo, aumentando a expectativa dos espectadores.

O programa, que teve seu auge no final da década de 1980 e início dos anos 1990, agora retorna com uma equipe especializada de produção, composta por diretores, produtores, iluminadores, cinegrafistas, técnicos de som e profissionais de edição e transmissão de áudio e vídeo. A collab entre Transamérica e Showlivre permitirá a criação de novos produtos e ampliará os negócios com o vasto acervo da rádio, que conta com cerca de 1 mil registros de apresentações memoráveis.

A espera pelo retorno do “Estúdio ao Vivo” foi longa, após as transmissões serem interrompidas durante a pandemia, mas a expectativa é de que o programa retorne em grande estilo, reforçando o pilar de entretenimento da Rádio Transamérica e trazendo diferenciais ao mercado. Com shows ao vivo e uma estrutura moderna, os artistas terão a oportunidade de mostrar seu talento tanto no rádio como nos meios digitais.

Não perca esse encontro especial com a história da música brasileira! O “Estúdio ao Vivo” estará presente no dial para toda a Rede Transamérica e também poderá ser acompanhado por streaming no canal oficial no YouTube Transamérica FM, no site e nos canais digitais do Showlivre. Prepare-se para se emocionar e curtir o melhor do pop rock nacional em uma experiência única e imperdível!