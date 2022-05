Rachel Sheherazade é a nova mantenedora da FAPEN, faculdade em São Paulo

O segredo em torno do nome de Sheherazade como mantenedora gerou muita expectativa no meio acadêmico

A jornalista Rachel Sheherazade, ex-apresentadora do SBT, é a nova mantenedora da FAPEN – Faculdade Pentágono de Santo André, São Paulo. O anúncio foi feito na tarde desta última quarta-feira (04/05) na sede da instituição, durante evento que reuniu diretores, funcionários e professores.

O segredo em torno do nome de Sheherazade como mantenedora gerou muita expectativa no meio acadêmico. Mas finalmente, a jornalista foi oficialmente apresentada ao corpo docente, tendo sido recebida com muito entusiasmo pela equipe.

Para Carlos Rivera, Diretor Acadêmico, a chegada de Rachel Sheherazade deverá reforçar a equipe da FAPEN:

“Pela sua capacidade de articulação, além de nos fornecer energia, Sheherazade irá reforçar nossa crença de que a educação é o elemento transformador das pessoas e da sociedade. Estamos muito felizes com sua chegada. Sem dúvida sua alegria e posicionamento farão com que muitos sonhos sejam realizados. Aliás, na verdade realizar sonhos é o nosso negócio”, disse.

A FAPEN é uma das mais conceituadas instituições de ensino superior do grande ABC, região que compreende os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Fundada em 1961 como Escola de Química Industrial do ABC, após a fusão com Escola Técnica Industrial Pentágono, e mais tarde com a ampliação de cursos na área técnica, a instituição tornou-se Faculdade Pentágono. Por três anos seguidos, a FAPEN tem se firmado como uma das melhores instituições de ensino superior do grande ABC, tendo alcançado o quarto melhor resultado nas avaliações do ENADE entre as mais de 30 faculdades e universidades da região.

Atualmente, ela oferece 8 cursos de graduação: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Logística, Mecatrônica Industrial, Processos Químicos e Recursos Humanos. A faculdade está celebrando, ainda, uma parceria acadêmica com a Suffolk University de Boston (USA), para oferecer o MBA Internacional em Gestão Estratégica, Liderança e Inovação.

A nova mantenedora da FAPEN revelou que deseja ampliar o leque de cursos oferecidos, solicitar o credenciamento EAD de Educação à Distância, bem como implantar novos cursos técnicos de nível médio.

“Vamos solicitar, ao MEC, habilitação e autorização para ofertar, na nossa Faculdade, cursos técnicos para os alunos que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio. Isso já é possível, conforme a portaria 314, publicada esta semana no Diário Oficial. Temos estrutura física e corpo técnico adequados para atender aos nossos alunos e proporcionar educação de baixo custo e alta qualidade”, disse Rachel Sheherazade.

Às vésperas do processo seletivo, Sheherazade diz que os próximos dias serão de muito trabalho e dedicação.

“Temos um vestibular batendo as portas. Nosso processo seletivo para novos alunos começa no dia 17 de maio e segue ao longo de três meses. Será um tempo de muito trabalho para todos nós, mas também uma oportunidade de conhecer melhor toda equipe e aprender com ela.” Rachel Sheherazade deverá estampar todo material publicitário do processo seletivo como a nova cara e a nova marca da FAPEN.

“Emprestarei, à Faculdade, o meu nome, minha marca e minha credibilidade construídos ao longo de 21 anos de jornalismo para conversar com os estudantes e convidá-los a fazer parte desse projeto de educação, que agora se tornou também meu projeto de vida”,concluiu.