Quinta temporada de ‘O Dono Do Lar’ com reforço no elenco fixo estreia dia 2 de maio no Multishow

Érico Brás, Micheli Machado e Tato Gabus Mendes entram para o elenco fixo do humorístico, que traz participações especiais de Eri Johnson, Anselmo Vasconcelos e Norival Rizzo

A turbulenta obra na casa da família finalmente chegou ao fim e seus moradores poderão desfrutar dos dias de glória na quinta temporada de O Dono do Lar, que estreia no dia 2 de maio no Multishow. Ao longo de 20 episódios, exibidos de segunda a sexta às 22 horas, os fãs de Américo (Maurício Manfrini) vão acompanhar as trapalhadas do humorístico, que tem direção de Carlo Milani e produção da Floresta.

A 5ª temporada traz novidades: Érico Brás, Micheli Machado e Tato Gabus Mendes entram para o elenco fixo, com os personagens Betinho, Lindolfo e Soraia, respectivamente. Betinho é o típico advogado esperto que usa termos difíceis para se beneficiar, Lindolfo é o novo morador da pensão que, depois do último chifre que levou da esposa, resolve adotar o estilo mais descolado para aparentar ser mais jovem e Soraia é a namorada do Cris, de olho no seu sucesso como digital influencer, está sempre querendo levar vantagem em cima dele.

Maurício Manfrini (Américo) Foto: Juliana Coutinho / Multishow



O elenco segue com Estevam Nabote, Grace Gianoukas, JP Rufino, Lili Siqueira, Marcos Oliveira, Patricya Travassos, Roberta Santiago e a nova leva de episódios ainda terá participações especiais de Anselmo Vasconcelos, Eri Johnson e Norival Rizzo.

Os episódios inéditos já começam mostrando que alegria de pobre dura pouco | Juliana Coutinho / Multishow



“O Américo está cada vez mais enrolado, complicado, sem noção, arrumando confusão e não conseguindo resolvê-las. Ele é um camarada que nasceu pra sofrer no programa, mas é feliz por estar cercado de pessoas que aparentemente não se dão bem, assim como toda a família, mas que na verdade se amam. E com a chegada do Érico Brás, Micheli Machado e Tato Gabus Mendes, a risada é garantida, pois o elenco está na mesma sintonia, com todo mundo se divertindo e fazendo o público se divertir também.” comemora Maurício Manfrini.



Os episódios inéditos já começam mostrando que alegria de pobre dura pouco. Doralice (Patricya Travassos) está completamente endividada após a obra e precisa dar um jeitinho de cobrir os gastos. Ela decide alugar o quarto dos fundos, que pertence ao Cris (Estevam Nabote), mas a procura é quase nula. Na intenção de ajudar, Américo (Maurício Manfrini), oferece a vaga para seu ex-cunhado, Betinho (Érico Brás), que está em busca de um lugar após o divórcio.



O problema é que Betinho é um advogado com muito jogo de cintura e cai nas graças da família, mas com seu jeito carismático acaba tirando vantagens no contrato de locação. Doralice assina o documento sem ler as letrinhas miúdas e a confusão começa. O novo hóspede se apropria do quarto da Doralice, o melhor quarto da casa, Doralice enfurecida se muda para o quarto do casal, que precisa mudar para o quarto das crianças, enquanto elas vão para o quarto de Cris, que acaba sem opções e precisa dormir na sala. A confusão está armada e a vida de Américo, que nunca foi pacífica, é transformada num verdadeiro inferno.