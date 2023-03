Quero Passagem divulga estudo sobre mulheres que viajam sozinhas e aponta aumento na participação feminina no setor de viagens

A companhia investiu em entender o comportamento, diversidade e conhecimento do público feminino em viagens pelo Brasil

Um estudo realizado pela Quero Passagem, e-commerce de passagens terrestres, em homenagem ao Dia das Mulheres, destacou as particularidades das mulheres que viajam sozinhas e suas tendências. Segundo a pesquisa, cerca de 65,8% das mulheres pretendem fazer pelo menos uma viagem sozinha em 2023, o que levou a empresa a se aprofundar sobre a participação feminina no setor de viagens e suas expectativas.

As mulheres viajantes representaram 52,5% dos clientes da Quero Passagem em 2021 e passaram a representar 53,5% em 2022. Além disso, as mulheres acumularam mais de 670 milhões de quilômetros rodados no Brasil em comparação com os 596 milhões de quilômetros rodados pelos homens no mesmo período em viagens interestaduais e intermunicipais de ônibus.

A pesquisa revelou que as principais razões que levam as mulheres a programarem viagens são lazer e descanso (72,3%) e ficar um tempo sozinha (8,6%). Quando organizam suas viagens, as mulheres buscam promoções e descontos em primeiro lugar e segurança em segundo lugar. A maioria prefere viajar durante o período diurno (manhã e tarde).

CEO da Quero Passagem, Lukasz Gieranczyk

Segundo o CEO da Quero Passagem, Lukasz Gieranczyk, é importante repensar o engajamento das consumidoras e a experiência com a marca, preparando a empresa para processos melhores de digitalização e incentivando a autonomia e segurança das mulheres nas viagens.

O estudo apontou que as mulheres que viajam sozinhas experimentam sentimentos de autoconfiança, autonomia e empoderamento, aumentando sentimentos positivos em relação ao comportamento e bem-estar. A Quero Passagem tem investido em novas tecnologias e serviços para trazer mais segurança e conforto para todas as mulheres do país e celebrar e promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino.

Nas redes sociais, a empresa irá contar histórias de mulheres viajantes e aventureiras que marcaram a história como desbravadoras, empreendedoras e corajosas, estimulando o reforço à autonomia das mulheres. Com o aumento da participação feminina no setor de viagens, a Quero Passagem vê verdadeiras oportunidades para atender às necessidades das clientes.