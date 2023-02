Queridinho do momento quando o assunto é hidratação; conheça os benefícios do ácido hialurônico

O ácido hialurônico é um polissacarídeo que retem água, mantém os tecidos hidratados e lubrificam as articulações, além de estimular a produção de colágeno.

O ácido hialurônico é produzido naturalmente pelo corpo e possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno, mas com o passar dos anos sua produção começa a diminuir, precisando ser reposto por meio de dermocosméticos e estimulado por certos procedimentos. A maior concentração do ativo ocorre na pele, preenchendo o espaço entre as células, mas está presente também nos tecidos conjuntivos e olhos, pois tem como função reter água, manter os tecidos hidratados e lubrificar as articulações.

O ácido hialurônico em sua gama de produtos, é um dermocosmético que melhora em até 70% as rugas finas da face.

Segundo Ana Martins, coordenadora da rede Dr. Laser, ‘’em termos químicos, o ácido hialurônico pertence a uma cadeia de moléculas longas chamadas polímeros, que possui diversos pontos ordenados por compostos químicos. Um quarto de colher de chá de ácido hialurônico pode conter cerca de um galão e meio de água, sendo este o melhor polímero para absorver água, um ingrediente chave para a hidratação da pele e tecidos’’, explica a especialista.

Por sua capacidade de reter e atrair água, o ácido hialurônico é ótimo transporte para outras moléculas do corpo, equilibrando assim os níveis de hidratação nas diferentes camadas da pele. Como o ácido hialurônico também tem grande capacidade de se ligar às células, adaptando-se a fórmulas com outros ativos, e traz resultados rapidamente visíveis, acaba sendo bastante usado em medicamentos e cosméticos.

O Green Detox é um novo conceito de spa urbano que deixa como resultado uma pele mais jovem, fresca e revigorada. Créditos: Divulgação

Embora utilizado por muitas pessoas em produtos de beleza, o ácido hialurônico em ainda gera algumas dúvidas sobre seus benefícios, aplicações e recomendações. Pensando nisso, a Dr. Laser responde os principais questionamentos a respeito desse poderoso aliado para a saúde da pele:

Como o ácido hialurônico funciona na pele?

Como é uma molécula versátil, os cientistas estão encontrando maneiras novas e benéficas de usá-la. No momento, é bastante usado para a saúde da pele, de uma forma geral. O uso tópico por meio de cosméticos contendo altas concentrações do ácido hialurônico é fundamental para a hidratação e sustentação das camadas da pele, o que atenua e previne a formação de rugas e sulcos. Mais de 50% da composição da pele é garantida pela substância, por isso, à medida que vamos deixando de produzi-la com o envelhecimento, é tão importante também estimular a sua produção natural com os procedimentos corretos.

O ácido hialurônico pode ser exposto ao sol?

Sim, pois como ativo não é fotossensível, não deixa a pele vulnerável ou irritada quando exposta ao sol. Além disso, não é uma má ideia utilizá-lo no verão, porque, além de hidratar a pele, ainda ajuda a reter a umidade e evitar o ressecamento causado pela alta exposição solar. Então, não se preocupe ao utilizar o ácido hialurônico quando for sair em dias ensolarados, só não esqueça do protetor solar.

Com que frequência ativo pode ser utilizado?

Entendemos a importância do uso contínuo do ácido hialurônico, dada a sua relevância para a saúde e beleza da pele, podendo ser usado inclusive diariamente. No entanto, recomenda-se sempre que o paciente tenha a orientação de um especialista, do produto correto e sua prescrição.

Quem não pode fazer o uso de ácido hialurônico?

Não existem contraindicações quanto ao uso tópico do ácido hialurônico, salvo quando há alguma sensibilidade ou alergia a algum tipo de componente na fórmula. Por isso, antes de utilizar o ácido hialurônico na sua rotina diária de cuidados, consulte um sempre um especialista.

O ácido hialurônico melhora em até 70% as rugas finas da face após 4 semanas de tratamento.

O Green Detox é um novo conceito de spa urbano, que deixa como resultado uma pele mais jovem, fresca e revigorada!

Alguns benefícios promovidos pelo tratamento são o estímulo a oxigenação da pele, controle de oleosidade, eliminação de impurezas e toxinas e o melhor: reposição profunda com ácido hialurônico. Além disso, também garante a renovação celular, suaviza, acalma e hidrata a pele, fornece nutrientes essenciais e conta com efeito tensor cutâneo, isto é, combate a flacidez do rosto.

O ácido hialurônico tem muitos usos e benefícios, desde aumentar a saúde da pele, até acelerar a cicatrização de feridas. Como qualquer medicamento ou suplemento, é importante conversar com um especialista antes de incorporar o ácido hialurônico em sua rotina diária de cuidados com a pele.