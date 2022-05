Quer viajar nas férias? República Tcheca ganha 9ª posição em ranking mundial de países mais seguros para visitar

Situado na Europa Central, destino é um dos mais procurados entre turistas e abriga desde montanhas e balneários até castelos e mosteiros históricos

A República Tcheca, um dos principais destinos procurados pelos turistas, mais uma vez entrou para o ranking dos 10 países mais seguros do mundo, conquistando a 9ª posição, segundo o relatório Global Peace Index 2021, divulgado pelo Institute of Economics and Peace (IEP).

O IEP é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha em prol do desenvolvimento de novas estruturas para definir a paz, através da análise de métricas, relacionando negócios, paz e prosperidade, bem como as formas de promover uma melhor compreensão dos fatores culturais, econômicos e políticos que criam a paz.

Esta notícia é excelente para o turismo do país, situado na Europa Central, especialmente com o crescimento no início da temporada de verão, devido à diminuição da pandemia e à alta procura por viagens, afinal, a segurança é um critério essencial para a escolha de um destino de férias.

“A República Tcheca manteve a sua posição no top 10 mundial, entre a Irlanda e o Canadá. Este tema é importante na comunicação de marketing do destino em todos os segmentos, tanto para os próprios turistas como, sobretudo, ao nível do marketing B2B. É necessário assegurar aos nossos parceiros entre as grandes agências de viagens ou organizadores de conferências que a República Tcheca é um local objetivamente seguro para os seus clientes”, afirma o Diretor Global da CzechTourism, Jan Herget.

O pequeno país abriga uma enorme variedade de tesouros nacionais e culturais, como castelos e palácios, monumentos da UNESCO, cidades históricas, balneários, mosteiros, montanhas e parques nacionais.

O CzechTourism busca um público global, com matriz na República Tcheca, e possui uma grande rede de escritórios internacionais, tanto na Europa (como Alemanha, Grã-Bretanha e Espanha), quanto em todo o mundo (China, Brasil e Estados Unidos, entre outros) (Fotos: Instagram Visit Czech Republic)

O portal Visit Czech Republic divulga diversas informações sobre destinos, atividades, novidades e curiosidades para quem escolheu a República Tcheca como destino para visitar ou até mesmo morar.

“Nossa meta é simples: queremos que as pessoas visitem a República Tcheca. Queremos compartilhar a cultura, os detalhes, a profundidade de um destino moderno que combina beleza natural e história fascinante”, conta a entidade, em seu site oficial.

O endereço web é organizado pela Autoridade de Turismo Tcheca – CzechTourism, que pertence ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e que tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre o país, tanto internamente quanto a nível mundial.

Quem quiser conhecer mais sobre o país, pode acessar o site https://www.visitczechrepublic.com/pt-PT/