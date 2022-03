Quer um namorado? Elton Euler promove “O Raio X do Amor”, evento exclusivo para mulheres

Neste movimento, as mulheres descobrirão como alcançar o tão sonhado “caminho natural”, o de construir uma família feliz e harmônica

“O Raio X do Amor”, evento “online” e gratuito, que acontece entre os dias 29/03 e 03/04 de 2022, um workshop prático que desvendará como parar de atrair, aceitar e conviver com homens ruins.

Um evento focado e exclusivo para mulheres; entre elas as, que estão solteiras procurando por um homem bom; as que estão em um relacionamento que não está bom e não consegue melhorar; e para as mulheres que estão precisando começar a vida amorosa após um término doloroso. Uma oportunidade para todas descobrirem a verdade que ninguém nunca falou sobre homens bons e ruins.



Neste movimento, as mulheres descobrirão como alcançar o tão sonhado “caminho natural”, o de construir uma família feliz e harmônica. Entenderão que muitas questões que atrapalham suas vidas amorosas estão ligadas a coisas do passado. Traumas e experiências negativas que levam as mulheres a atrair e aceitar relacionamentos ruins, pois elas não tiveram boas referências e a oportunidade de experimentar os bons. Com o “O Raio X do Amor” identificarão o homem bom antes de sair e se envolver com ele.



O passar do tempo para as mulheres é diferente do dos homens, por questões biológicas, que as levam até a aceitar relacionamento não saudáveis. Acumulam experiências negativas vindas pelos companheiros, família e até de amigos. Uma bagagem construída pelo sofrimento, pela dor.



Elton Euler é idealizador da primeira ferramenta de análise corporal do mundo e cofundador da maior escola de análise corporal do mundo, com mais de 30 mil alunos

Em “O Raio X do Amor” elas identificarão os três tipos de homem e como lidar com eles; o “homem mala”, o “homem banana” e o “filho da mamãe”.

Homem mala: aquele que está procurando uma mulher para carregá-lo.

Homem banana: aquele que a mulher não pode contar com ele para quase nada.

Homem filho da mamãe: aquele não tem coragem de troca a mãe por outra mulher.



"O Raio X do Amor" será comandado por Elton Euler. Pai de 5 filhos com uma família invejável, responsável por destravar a vida amorosa e salvar casamentos de famosos da internet e do marketing digital. Elton Euler é idealizador da primeira ferramenta de análise corporal do mundo e cofundador da maior escola de análise corporal do mundo, com mais de 30 mil alunos.

Suas técnicas são ensinadas em quase 40 países diferentes e agora ele irá revelar para as mulheres como parar de atrair, aceitar ou conviver com os três tipos de homens ruins que podem impedir uma mulher de ser feliz no amor.