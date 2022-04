Quer saber como encontrar filmes e séries sem perder tempo? Conheça a plataforma gratuita ‘Assista Mais’

O guia de entretenimento auxilia a jornada do usuário para reduzir o tempo que ele gasta procurando o que assistir

Plataforma exclusiva, desenvolvida para quem não gosta de perder tempo vasculhando streamings, o Assista Mais ajuda os espectadores de séries e filmes a encontrar as produções distribuídas nos diversos serviços disponíveis. O portal também oferece um programa de pontos para os usuários, que poderão trocá-los por diversos produtos. Os pontos são concedidos de acordo com a interação de usuários nas publicidades dentro da plataforma, e os anúncios podem ser vistos quando e na quantidade escolhida pelo cliente. Quanto maior a interação, mais pontos acumulados.

A plataforma é desenvolvida pela empresa Use Mais, um hub multisserviços que reúne vários parceiros que oferecem condições especiais em diversas categorias. De acordo com Mariane Weigert, superintendente de produto e marketing da Use Mais, o guia de entretenimento auxilia a jornada do usuário para reduzir o tempo que ele gasta procurando o que assistir.

Mariane Weigert, superintendente de produto e marketing da Use Mais

“Atualmente temos mais de 500 mil títulos disponíveis sob demanda e a cada dia surgem mais serviços de streaming que deixam os espectadores perdidos. Isso pode gerar um stress em algo que deve ser prazeroso. Então somos uma espécie de guia. A ideia é que o público tenha acesso totalmente gratuito e com todas as informações necessárias sobre os filmes e séries que estão disponíveis nos catálogos dos serviços, como Amazon Prime Video, Disney +, Star+, HBO Max, Globoplay, entre outros”, explica.

Os usuários também podem selecionar produções favoritas para criar suas listas personalizadas, compartilhar conteúdos de filmes e séries, além de acessar as listas sugeridas Assista Mais.

Programa Use Mais Pontos

Por meio do Programa Use Mais Pontos, os usuários podem obter ainda mais benefícios na utilização da plataforma ao interagir com anúncios publicitários. Dentro da plataforma, após clicar em um link ou assistir a um vídeo, o usuário já começa a acumular pontos. No perfil estão visíveis as diversas opções de gift cards, de acordo com a preferência de cada um. Além dos serviços de streaming, os pontos poderão ser trocados por serviços como Uber, Ifood, Spotify, etc.

Fernando Weigert é sócio fundador e CEO das empresas do grupo Neoconsig e Alias Tecnologia. A Use Mais é um braço dessas empresas

“Tanto o acúmulo de pontos quanto os resgates são simples e sem burocracia. Os usuários podem resgatar os itens rapidamente e em espaços mais curtos de tempo. É vantagem para quem usa e para os anunciantes, que poderão expor suas marcas para milhares de pessoas, nos espaços personalizados de vídeos ou banners, para atingirem a sua base de usuários, de acordo com a sua estratégia de comunicação, monetizando em pontos as visualizações”, diz Weigert.

Para utilizar o Assista Mais, basta acessar a plataforma e fazer o cadastro.

Como funciona

1. Cadastre-se no portal Assista Mais.

2. Encontre as áreas reservadas para anúncios nas páginas do Assista Mais, escolha um vídeo ou banner sinalizado como gerador de pontos e clique.

3. Pronto. Após clicar no banner e ser direcionado ou assistir ao vídeo por completo, o usuário já ganha pontos. O cliente poderá acumular diariamente até 100 pontos.

4. No canto superior direito, clique no seu perfil e acesse a conta para conhecer os itens disponíveis.

5. Consulte o saldo acumulado em pontos.

6. Escolha a recompensa ideal e troque seus pontos.

7. O prazo para concluir o resgate é de até 24 horas úteis.