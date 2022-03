Quer entrar no confessionário do Big Brother Brasil? Saiba como!

A Globo acaba de anunciar a gexperience para o público entrar no mundo da emissora

Já imaginou poder entrar no confessionário da casa mais vigiada do Brasil? E talvez almoçar em um local igual as locações de ‘Caminho das Índias’? Ou então ter um gol narrado por Galvão Bueno? Essas são algumas experiências que o público nunca imaginou que poderia viver, mas terão a chance a partir desta quarta-feira, 9, em São Paulo-SP.

Marcos Mion, Cauã Reymond, Astrid Fontenelle, Deborah Secco, Galvão Bueno, entre outros, participaram da inauguração do gexperience



Para os apaixonados pelo mundo do entretenimento, a TV Globo acaba de anunciar a gexperience, que é um espaço temático localizado no Shopping Market Place. No local, os telespectadores vão poder viver experiências relacionadas a emissora, fazendo uma verdadeira imersão em conteúdos que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros.



O espaço conta com uma réplica do confessionário do Big Brother Brasil, o big fone e o cenário do Lady Night



“Aqui o público vai viver e reviver momentos marcantes da nossa história. Nós, que sempre entramos na casa das pessoas, agora temos uma casa para que as pessoas venham nos visitar. E tudo isso representado por todas as marcas que fazem parte do nosso portfólio. Esperamos que todos possam viver aqui uma experiência emocionante como a que levamos para todas as telas”, disse Manuel Falcão, diretor de marca e comunicação da Globo.



O “tv globo bistrô”, restaurante do gexperience, terá mesas de Amor de mãe, Avenida Brasil, Chocolate com Pimenta, Órfãos da Terra e Caminho das Índias, com pratos que remetem às tramas



O espaço tem aproximadamente 3 mil m² e conta com vários cenários incríveis, como um estúdio de gravação, o big fone do Big Brother Brasil, um rooftop com clima do canal OFF e do Multishow, uma cápsula 9D inédita no Brasil e muito mais. Haverá atrações fixas, mas algumas serão alteradas conforme o tempo passar. Os ingressos já estão a venda e o público poderá acompanhar lançamento de novelas e transmissões ao vivo do local.

Na quadra “sportv experience”, equipada com sensores digitais, os visitantes vão jogar futebol, basquete e vôlei, com a narração dos ícones do esporte da Globo

Serviço:

Ingressos gexperience – Canal de vendas oficial: www.eventim.com.br

Preços:

Pré-venda por tempo limitado (até 08 de março)

• Ingresso promocional — R$18,90

• Combo promocional — R$29,80 (ingresso + copo especial)

• Crianças até 5 anos e 11 meses e aniversariante do dia — entrada

gratuita

Após dia 08 de março

• Ingresso inteiro — R$39,90 (Acesso de 06 a 59 anos)

• Ingresso meia entrada (estudantes, 60+ e PCD)

• Crianças até 5 anos e 11 meses e aniversariante do dia — entrada

gratuita

• Pacote família — R$89,90 (Até 4 ingressos individuais com valor

promocional)

Segunda a sexta das 12h às 14h – entrada gratuita