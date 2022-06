Quer dar Adeus as estrias? Dra Barbara Aguiar lança seu próprio método de tratamento para estrias e explica benefícios, confira:

As estrias são uma das maiores queixas de baixa autoestima entre as mulheres

Formada em fisioterapia e empresária, Barbara Aguiar tem mais de 10 anos de experiência no cuidado da autoestima feminina. Ela é responsável pela criação do método revolucionário contra as estrias chamado “Método Barbara Aguiar tratamento para estrias”, onde se destaca pela preservação da pele por conta do tratamento estético individualizado da lesão. Com quase dez anos, o método “surgiu em 2013 após aprender diversas técnicas para tratamento de estrias e ver que nenhuma delas proporcionava satisfação ao paciente”, conta Dra. Barbara. A ideia surge depois de perceber que algo diferente precisava acontecer.

O drama da pele com estrias é o grande inimigo de muitas pessoas que sonham em encontrar o tratamento adequado. Dra. Barbara surge com a “ideia de fazer uma reconstrução completa da pele estriada e aí comecei a testar. Vendo que deu muito certo, fui trabalhando, estudando e hoje nos tornamos uma referência no tratamento de estrias”, revela a criadora do Método, satisfeita com os resultados. “A inspiração foi uma reconstrução celular completa, remover completamente a pele estriada para proporcionar a restauração de um novo tecido”, complementa.



Trabalhar a autoestima, a alegria, a determinação e a beleza no seu sentido mais profundo é também uma tarefa significativa e essencial para a fisioterapeuta. Não é o simples fato de cuidar da pele, mas cuidar do essencial também: a sua felicidade. Segundo Dra. Barbara, “para a maioria das mulheres, ter estrias se torna um problema de saúde, pois muitas deixam de ir à praia, colocar uma roupa curta. Algumas chegam ter problemas, até mesmo, na hora da relação sexual”, conta. Ter sororidade, empatia e ser uma pessoa que faça a diferença na vida dessas pessoas é também um diferencial nesse trabalho.

“São muitos benefícios a partir do Método. A recuperação da autoestima, liberdade, confiança, pois com o Método podemos recuperar uma média de 70 a 100% da lesão”, revela Dra. Barbara. E conclui afirmando que neste processo, em seu Método revolucionário, fazemos “a reconstrução celular por completo que nenhum outro procedimento faz. Melhoramos a qualidade tecidual, o preenchimento da pele, cor da pele sem usar pigmentos, resultados definitivos para estrias brancas e vermelhas sem causar dor”, conclui.