Quer conhecer os lugares mais bonitos de Campos do Jordão? A dica é fazer passeios e trilhas em UTV

Esse tipo de passeio é divertido, memorável e a melhor forma para conhecer a cidade

Já se foi o tempo em que você precisava andar vários quilômetros para chegar até as cachoeiras mais bonitas ou os pontos mais encantadores de Campos do Jordão. Dennis Jacobsen é dono da empresa UTV Campos, que proporciona uma experiência radical, segura e memorável para os turistas.



Apaixonado por trilhas desde os 12 anos, Dennis começou a fazer os trajetos à cavalo, partindo depois para bicicleta, moto e em seguida um jipe. Tudo mudou em 2014, quando ele conheceu a equipe da Polaris, marca que fabrica veículos UTV e quadriciclos. Jacobsen chegou a fazer vários eventos em parceria com a empresa e trabalhou com eles no Nordeste.

“A partir dessa época eu já comecei a sonhar em ter um UTV para levar as pessoas para passear. O UTV é um negócio diferenciado, uma novidade e muito mais seguro que um quadriciclo”, afirmou. Dennis conseguiu realizar o sonho e comprou um UTV de quatro lugares há três anos, que foi quando ele criou a UTV Campos.

Sobre os passeios, há vários tipos para atender a necessidade de cada pessoa. “Eu tenho o passeio Adventure, que passa mais por trilhas, sobe no pico do imbiri e é um pouco mais radical. Também tem o contemplativo, que é o passeio que vamos no fim da tarde para assistir o pôr do sol ao lado da Pedra do Baú. Eu também realizo expedições, às vezes chegam turmas com UTVs e a gente faz um trajeto que sai de Campos do Jordão e vai em direção ao Rio de Janeiro, dormindo no Parque Nacional do Itatiaia, e no 3º dia vamos para Visconde de Mauá, trajeto de 330km”, pontua Dennis.

Para quem vai para Campos do Jordão e quer um passeio tranquilo pela cidade, há um passeio super leve e perfeito para qualquer pessoa com mais de 3 anos, mesmo aquelas com problemas de coluna. Isso porque o veículo tem uma suspensão independente, então é super macio aguenta qualquer pancada do trajeto, fazendo com que os visitantes nem sintam.

“A gente leva o pessoal para conhecer o melhor de Campos do Jordão. O que acontece é que 95% dos clientes que vêm para Campos ficam só ali no centrinho, nos bares e restaurantes, o que tem em qualquer cidade. A nossa missão, do UTV Campos, é apresentar o que tem de melhor em Campos do Jordão que é ao redor. Eu sempre curti as atividades de trilha, outdoor, passeios na natureza. Então, é um negócio que eu faço com bastante carinho, com capricho e com vontade”, conclui Dennis Jacobsen.