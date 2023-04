Quem é Vicky Safra? A primeira mulher a se tornar a pessoa mais rica do Brasil

A viúva do fundador do Banco Safra ultrapassou a fortuna do empresário Jorge Paulo Lemann, segundo ranking da Forbes.

Na última terça-feira (4), a Forbes divulgou a lista anual dos mais ricos do mundo e no Brasil, a bilionária e filantropa, Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, está no topo da lista dos mais abastados do país. A sua fortuna está avaliada em US$ 16,6 bilhões, o que a fez ocupar a 100ª posição no ranking global.

A bilionária é viúva de Joseph Safra, o fundador do Banco Safra, homem que se tornou o banqueiro mais rico do mundo e morreu em 2020. Créditos: YouTube

Com ascendência grega, Vicky Safra tinha 17 anos quando se casou com Joseph Safra, o fundador do Banco Safra, homem que se tornou o banqueiro mais rico do mundo e morreu em 2020, aos 82 anos, por causas naturais.

Atualmente, a fortuna da filantropa está avaliada em US$ 16,6 bilhões, o que a fez ocupar a 100ª posição no ranking global.

O dinheiro da família Safra tem origem Síria, devido construção em 1800 de uma empresa que funcionava como casa bancária. Em 1953, Jacob Safra, pai de Joseph Safra, se mudou com a família para o Brasil, mas somente em 1967 aconteceu a fundação da Safra Financeira e através das compras de outras instituições financeiras, em 1972 o Banco Safra se estabeleceu no país.

Vicky Safra é a primeira mulher a se tornar a pessoa mais rica do Brasil. Créditos: YouTube

Apesar do nome de Vicky Safra está em alta devido a divulgação da lista anual dos mais ricos do mundo, a bilionária leva a vida discretamente e suas aparições na mídia são raras. Essa característica inclusive, marcou a trajetória de Joseph Safra, que tinha a exposição comedida de sua imagem pública. Juntos, o casal formou uma grande família, com quatro filhos e 14 netos.