Quem é Roberto Treptow, o empresário que está trazendo ao Brasil uma das maiores empresas de Cybersecurity e investigação digital

Roberto tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e trabalhou em grandes bancos privados nos EUA e Europa, entre eles o Citibank, Credit Lyonnais e Banco Lloyds.

Após a brilhante carreira em grandes bancos e vivendo na Europa por 14 anos, Treptow tornou-se sócio de um dos principais Asset Manager da Europa, onde atuou com famílias de alto perfil em todos os aspectos de suas vidas, além do financeiro.

Por 8 anos ocupou o cargo de diretor do conselho consultivo e de investimentos da família Onassis, entre vários outros. Neste período participou ativamente de negócios e reuniões para as famílias no Reino Unido, Suíça, Bélgica, Mônaco e Grécia. Fluente em 5 idiomas; Inglês, espanhol, português, italiano e francês, ele é um verdadeiro cidadão do mundo. Roberto hoje é sócio da SIP International, uma empresa fundada em Londres há 40 anos e que dispõe também de escritórios em Dubai, Bahamas e Miami.

Sua empresa é uma das mais tradicionais empresas na área de Cybersecurity e investigação digital.

Agora o empresário está em pleno processo de abertura da empresa no Brasil e que contará com 4 escritórios próprios nas principais capitais do país.

A SIP International já recuperou mais de $ 1 Bilhão de dólares em recursos desviados ilicitamente.

Tamanha eficiência é trazida por seus sócios que pertenceram a agências de inteligência nos USA e Inglaterra.

O motivo pelo qual Roberto coloca suas fichas no Brasil é que, ao seu ver e devido a pesquisas realizadas, as grandes empresas, instituições e escritórios de advocacia do país ainda apresentam grande vulnerabilidade em relação a ataques de hackers ( Ransomware), roubos e ações ilícitas, necessitando de qualidade máxima de proteção e investigação.