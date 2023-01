Quem ama culinária não pode perder “Uma Senhora Panela”, com a chef Carmem Virgínia

Programa inédito do GNT estreia no dia 6 de janeiro, com o clima solar de Olinda

A Chef pernambucana Carmem Virgínia prepara, em única panela de barro, pratos autorais para convidados especiais que cantam ao final do programa. Gravado em Olinda, clima solar, texturas, muitas cores e sabores darão o tom e o cenário da atração inédita do GNT “Uma Senhora Panela”, com estreia marcada para 6 de janeiro.

“Uma Senhora Panela” estreia nesta sexta, 6 de janeiro, comandado pela chef pernambucana Carmem Virginia

Carmem Virgínia, além de chef, é criadora de conteúdo digital. Na série, a apresentadora vai mostrar receitas bem brasileiras, em uma única panela de barro – utensílio de valor inestimável, já que foi feito pelas próprias mãos de Carmem – para dar um sabor ainda mais autoral a pratos como moqueca, baião de dois, vatapá de peixe e outras delícias.

“A minha não é uma simples panela, ela é ‘Uma Senhora Panela’ na qual cabem sonhos, música, ingredientes que rendem sabores de ancestralidade mas também de um futuro mais acessível pra todos nós! Sim, a panela é a estrela maior que mistura tudo de bom que tenho dentro de mim e que desejo pra esse meu mundo”, explica Carmem Virginia. A chef ensina a cozinhar os pratos de forma leve e divertida, mas com a eficiência de quem prepara receitas com emoção, amor e entrega.

Preta Gil é a convidada do programa de estreia e vai experimentar o ‘arroz de polvo’ da chef

A cozinheira também vai garantir boas conversas, acompanhada de convidados especiais — que cantam ao fim do programa – como Preta Gil, Nega do Babado e Doralyce, Lia de Itamaracá e Nara Couto, Luísa Sonza, Zezé Motta, Zé Ricardo, Larissa Luz, Almério e Martins, Criolo e Mariene de Castro. “Eu estou muito feliz porque desde quando imaginei ter um programa, confesso que não pensei com quem iria trabalhar. Mas aí eu vi que as pessoas que estão neste projeto fazem toda a diferença e não existe uma figura principal — acabou que no ‘Uma Senhora Panela’ coube todo mundo”, conta Carmem Virginia.

A chef e apresentadora Carmem Virginia ao lado de Dea Ferraz, Zé Ricardo e Lu Teixeira, da Casinha Produções (Foto: Andrea Rego Barros)

No primeiro episódio, que traz Preta Gil como convidada, o escolhido é o arroz de polvo, um prato da culinária portuguesa, que já é bastante familiarizado à gastronomia brasileira, sendo, inclusive, muito frequente nos cardápios pernambucanos. Tudo isso embalado em um bate-papo sobre vida, família, casamento e amizade, além de informações e curiosidades a respeito da história dos ingredientes.

No mesmo dia, vai ao ar o segundo episódio, com a presença das poderosas artistas: Nega do Babado e Doralyce. Nele, Carmem cozinha, com um toque especial, um ximxim de galinha, xodó da Bahia e um prato secular que tem como base a história negra brasileira. As convidadas e a apresentadora encerram o episódio num clima de festa, muita risada e degustação.

“Uma Senhora Panela” vai ao ar às sextas, em episódios duplos, às 21h30 e às 22h, no GNT. A atração tem direção de Dea Ferraz, roteiro assinado por Adalberto Neto, direção musical de Zé Ricardo, produção do Casinha Produções, produção executiva de Marcelo Barreto e Pollyanna Melo.