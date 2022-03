´QUEEN STARS BRASIL´, reality original da HBO Max comandado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, estreia em 24 de março

A produção Max Originals, que irá coroar o trio do pop, terá Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel como jurados da competição

QUEEN STARS BRASIL, produção nacional Max Original apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, estreia em 24 de março na HBO Max. A dupla comandará uma competição afiada onde 20 drag queens soltam a voz em busca do pódio pop. Com oito episódios, o reality inédito será lançado na plataforma de streaming em março e toda segunda-feira, às 20h, a partir de 4 de abril na TNT.



Com Pabllo e Luísa no comando e convidados especiais, QUEEN STARS BRASIL promoverá desafios entre as competidoras para testar suas habilidades em dança, canto, e performance. Três jurados e quatro mentores participarão do processo. Os jurados são Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel, já os mentores são Bruno Barbosa (dança), Blacy Gulfier (voz), Michelly X (visagismo) e Flávio Verne (diretor artístico). Ao longo dos episódios temáticos, as participantes que menos se destacarem serão eliminadas – virando purpurina – após apresentações coletivas e individuais. Na grande final, três participantes serão coroadas como as rainhas do pop.



“Eu estou muito feliz em fazer parte de um projeto tão especial como o QUEEN STARS BRASIL. Tem sido uma experiência totalmente nova para mim mergulhar nesse universo de apresentadora, mas ao lado da Luísa tenho certeza que vai ser um sucesso. Estou muito ansiosa! Meu público, principalmente, vai amar e se identificar, como eu de cara me identifiquei com o programa”, comenta Pabllo Vittar.



“Essa nova fase está sendo super importante para mim. Estou muito honrada e empolgada com o convite. Gosto de explorar as ´Luísas´ que existem dentro de mim e essa oportunidade só veio para somar. Sem dizer que estou ao lado da Pabllo, o que é sempre uma delícia! Vamos com tudo!”, afirma Luísa Sonza.



“Pabllo Vittar e Luísa Sonza são dois ícones muito importantes na cena cultural brasileira. Além da representatividade que ambas carregam, o talento é indiscutível. Estamos muito animados em contar com elas como apresentadoras deste reality show, que certamente vai conquistar os brasileiros, dando palco para essas artistas incríveis que são participantes do programa”, declara Tomás Yankelevich, diretor de conteúdos de entretenimento geral na WarnerMedia América Latina.



“Estamos orgulhosos em realizar mais um projeto original Endemol Shine Brasil. Somos comprometidos com a diversidade e trabalhar com um parceiro como a HBOMax, que também valoriza esse tipo de conteúdo, é uma alegria para nós. O programa está lindo, cheio de representatividade e muito talento musical”, diz Nani Freitas, CEO da Endemol Shine Brasil.



QUEEN STARS BRASIL faz parte das mais de 100 produções locais Max Originals na América Latina previstas para estrear na HBO Max até 2023.



O reality é uma produção original WarnerMedia Latin America realizada pela EndemolShine Brasil para a HBO Max.