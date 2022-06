Que isso, Pantanal? José Loreto mostra o bumbum para colega de elenco, Guito

Guito colocou um sensor de glicose em José Loreto

Cenas quentes dentro e fora da novela, é isso que Pantanal tem proporcionado para população brasileira. Na tarde desta sexta-feira, 10, dois atores filmaram um vídeo juntos e postaram nas redes sociais, o que chamou muito a atenção do Público. José Loreto mostrou a bunda para o colega de cena, Guito Show, que chegou até a dar um tapa no “pôpô” do amigo.

José Loreto, que interpreta Tadeu Aparecido Leôncio, parece não ter muitos segredos com o ator que interpreta Tibério, o Guito. Com muito bom humor, os atores compartilharam o vídeo nas redes sociais, em que José mostra a bunda para Guito e ainda leva um tapa. O que acontece é que Loreto tem diabetes e precisava colocar um sensor que medisse os níveis de glicose no corpo.

O ator Guito, que também é formado em Agronomia, decidiu ajudar o colega a colocar o sensor, e foi esse momento que gerou o vídeo que está repercutindo na internet. “Na Agronomia aprendemos pequenos curativos veterinários. Hoje, gastei meu ‘diproma’ nesse ‘pobi’ animal”, escreveu o ator no Instagram.