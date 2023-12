Que este Natal seja um momento de renovação em busca de uma NOVA ERA, cheia de amor, confiança e bem-estar. A Unique Medic & SPA deseja Boas Festas e um prospero Ano Novo.

Líder da moda inclusiva, Maju de Araújo e a Brasil Eco Fashion Week promoveram desfile dedicado à diversidade e sustentabilidade

No cenário da moda, onde a inovação se mescla com a estética, a modelo e influenciadora Maju de Araújo consolidou mais uma vez seu papel de líder, promovendo o desfile no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, no último dia 8 de dezembro. O evento foi uma celebração da diversidade e um manifesto pelo desenvolvimento sustentável.

Sob o tema “Ecoinovação e Desenvolvimento Sustentável”, Maju de Araújo continuou quebrando padrões ao impulsionar boas práticas para uma moda mais inclusiva. Em parceria com o renomado estilista Eduardo Amarante, a modelo enfrentou o preconceito e o capacitismo, encerrando com sucesso a temporada de desfiles de 2023 com uma proposta que transcende as tendências. O evento contou ainda com a participação da cantora Nayara Azevedo, que também abrilhantou a noite.

A ação ganhou vida a partir da representatividade que Maju construiu ao longo de sua jornada em diferentes áreas. Tendo se destacado no universo fashion, a modelo tornou-se a primeira pessoa com síndrome de Down a desfilar para estilistas renomados, conquistando passarelas no Brasil e no exterior, e integrando a lista Forbes Under 30.

O “Maju Convida” não se limitou a ser apenas um desfile de moda; foi um movimento que desafiou os conceitos convencionais, reafirmando o protagonismo de Maju e Eduardo Amarante na promoção de uma moda mais inclusiva e ecologicamente consciente. O evento não apenas celebrou a beleza exterior, mas também ressaltou a beleza da diversidade e a importância de práticas sustentáveis na indústria da moda.