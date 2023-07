Quatro parques de diversão brasileiros fazem parte da lista de melhores do mundo

Entre os representantes nacionais estão atrações temáticas, aquáticas e termais que são um verdadeiro sucesso.

Já pensou em conhecer alguns dos melhores parques de diversões e aquáticos do mundo durante as férias em família? O Hurb, empresa de tecnologia que está no mercado do turismo há mais de 12 anos, mostra que não será preciso viajar para fora do Brasil para curtir esse programa. De acordo com o ranking Traveler’s Choice 2023, que consolidou as 25 atrações mais bem avaliadas por visitantes no último ano, quatro delas são nacionais.

O Beach Park é um sucesso desde sua inauguração, em 1985. Créditos: Instagram

A avaliação dos clientes não considera apenas os brinquedos. Diferenciais como categorias de ingressos especiais, alimentação, mapas do espaço e equipe de recreadores também fazem a diferença na nota final. O primeiro lugar foi conquistado pelo espanhol Siam Park. Confira abaixo os representantes brasileiros na lista e suas respectivas posições no ranking, assim como as dicas do Hurb para aproveitar o melhor de cada um.

O Parque Terra Mágica Florybal segue o tema dos dinossauros, empregando tecnologia para trazê-los à vida e proporcionar momentos lúdicos e mágicos. Créditos: Instagram

2º no ranking mundial – Beto Carrero World

O mais visitado da América Latina pela terceira vez no ano passado, o parque recebeu 2,37 milhões de visitantes em 2022, superando resultados do período pré-pandemia. Inaugurado em 1991, o parque mobiliza o turismo local, levando viajantes ao município litorâneo de Penha, a 115km da capital Florianópolis e vizinha de Balneário Camboriú.

Entre as atrações do Beto Carrero, cenários como a Ilha dos Piratas, Velho Oeste e Mundo Animal chamam a atenção dos visitantes. O primeiro inclui o tradicional barco preso a um pêndulo, caverna com armadilhas e shows da banda dos piratas. Já o segundo reproduz o estilo estadunidense do início do século XIX, enquanto a última oferece oportunidades de observar de perto mais de 1000 animais no zoológico, passear de trem e conhecer o trabalho do Projeto Tamar, que tem um espaço no parque.

Para aqueles que planejam visitar o parque, vale investir em facilidades como o passaporte antecipado, que garante menos tempo na fila para comprar as entradas e promoções exclusivas. Com o fast pass, a experiência se torna mais confortável: é permitido evitar as filas das atrações e acessar a área VIP em apresentações e shows. Vale ainda reservar uma vaga no estacionamento para não correr o risco de ficar sem vaga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3º colocado – Beach Park

Com mais de 200 mil m², o complexo reúne três resorts, hotel, parque aquático e um quiosque à beira da praia, na cidade de Ariquaz, a 27km da capital cearense. Oito milhões de litros abastecem as cerca de 20 atrações, que se dividem em três categorias. A piscina de ondas e o Acquashow, com seus 78 brinquedos, jatos d’água e tobogãs, fazem parte da categoria Família. Já a Moderada inclui o Atlantis, torre de 17m de altura para descer em grupo com uma boia. O Arrepius é um exemplo da categoria Radical, reunindo cinco diferentes toboáguas de 25 metros de altura, em descidas que chegam a velocidade de 60km/h.

Sucesso desde sua inauguração, em 1985, o parque aquático possibilita a compra de ingressos unitários, para passar um dia no parque, ou passaporte, para dois ou mais dias, com valores que podem ultrapassar os R$700,00. Para um passe anual que proporcione acesso ilimitado para até quatro pessoas de uma mesma família, vale investir no beach card que garante ainda descontos no estacionamento do parque, nas diárias dos resorts e em outros serviços disponibilizados para os visitantes.

13º posição no ranking – Parque Terra Mágica Florybal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Localizado no município de Canela, na serra gaúcha, o parque segue o tema dos dinossauros, empregando tecnologia para trazê-los à vida e proporcionar momentos lúdicos e mágicos. Seus cenários evocam histórias – desde aquelas da mitologia grega às fantásticas, habitadas por duendes e fadas. Inaugurado em 2011 pelo chocolatier Valdir Cardoso, o parque é o mais novo entre os nacionais presentes no ranking, no qual aparece este ano pela segunda vez.

No cenário com ares europeus, encontram-se cerca de 43 atrações. O Cinema 7D conquista adultos e crianças por explorar os cinco sentidos para transportar o espectador para o filme, com poltronas que se movimentam e efeitos climáticos, como chuva e vento. Passeio panorâmico sobre trilhos em cabines para duas pessoas, a Aerobike percorre o parque a seis metros de altura. No Território dos Fósseis, os visitantes aprendem mais sobre a vida dos dinossauros, assim como sua extinção.

Aqueles que visitarem o parque neste inverno conhecerão ainda uma das suas atrações sazonais: os Mágicos Contos da Neve, encenações que acontecem tanto no teatro quanto em diversas áreas externas do parque.

18º lugar – Hot Park

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Hot Park aproveita as águas naturalmente quentes – com temperaturas entre 23ºC e 32ºC – do município de Rio Quente, em Goiás, para oferecer diversão e aventura para toda a família, além de bem-estar. Mais de 6 milhões de litros de água são usados na área de 55 km² ocupada pelo parque, inaugurado há 26 anos.

O Hot Park aproveita as águas naturalmente quentes – com temperaturas entre 23ºC e 32ºC – do município de Rio Quente, em Goiás. Créditos: Instagram

Nove tipos de ondas podem ser encontradas nas duas piscinas que fazem parte da Praia do Cerrado, uma das atrações do parque. Com areias brancas e finas, ondas de até 1,2m, a área – com espaço equivalente a quatro campos de futebol – é indicada para os menos aventureiros. Já os mais festeiros podem se deliciar com os drinks especiais do píer, enquanto aproveitam o show de DJs de dentro da piscina.

Para entreter o público infantil, a Turminha da Zooeira comanda as brincadeiras, educando também as crianças sobre a preservação da natureza. E os bebês também não ficam de fora: há correntezas mais lentas, balanços e escorregadores próprios para a idade. O Half Pipe é a atração para aqueles que curtem sentir um frio na barriga, com sua descida em queda livre de 13 metros de altura, em uma pista em formato de U, como as de skate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE