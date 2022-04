Quatro experiências gastronômicas diferenciadas para conhecer em Brasília

De café da manhã com vista panorâmica da cidade a um jantar intimista “às cegas” em 12 passos, saiba o que a gastronomia da capital tem a oferecer de novidade para os moradores e turistas

Muito além de ser o centro da política nacional, ter uma arquitetura e um céu estonteantes, Brasília é um point e tanto para os amantes da boa gastronomia. A capital federal conta com casas que oferecem cozinha contemporânea, italiana, além de pratos típicos de outros países e de várias regiões do Brasil.

Quando se trata de experiências diferenciadas, a cidade não deixa a desejar. Existem opções como um menu de café da manhã com vista em 360º para a cidade, um “jantar às cegas” em 12 etapas, além de um espaço focado em carnes que se diferencia pelas diversas possibilidades de cortes.

Mezanino da Torre de TV (Crédito: Guilherme Kapanema)

Brunch com vista panorâmica da capital

Quer acordar mais tarde no fim de semana e ter um brunch com uma vista privilegiada de Brasília? Então, a escolha é o Mezanino da Torre de TV, espaço vazado em vidro que permite uma visão em 360º da cidade, com os monumentos mais icônicos do Eixo Monumental. Inaugurado em novembro de 2021, o gastrobar tem um menu especial servido nas manhãs dos sábados e domingos, com direito a sanduíches, croissants e pães de queijo com recheios diferenciados, além de diversas opções de cafés e sobremesas que garantem a experiência completa.

Croissant com presunto cru, ricota da casa, redução de aceto balsâmico, ovo de gema mole, pesto de rúcula e aioli, do Mezanino (Crédito: Guilherme Kapanema)

Entre as opções recheadas, vale destacar o croissant com presunto cru, ricota da casa, redução de aceto balsâmico, ovo de gema mole, pesto de rúcula e aioli (R$ 31). Para quem prefere opções doces, uma boa pedida é o de chocolate com amêndoas (R$ 33). Os recheios dos pães de queijo vão de doce de leite e queijo do reino (R$ 17) à costela com rúcula (R$ 27). Quem gosta de presunto não pode deixar de provar o tostado de ricota da casa, aioli, presunto cru, tomate confit, pesto de rúcula redução de aceto balsâmico, parmesão e limão (R$ 27).

Aroma em casa

Aroma em casa (Crédito: Divulgação)

Já pensou em um jantar especial com pratos do seu restaurante preferido em casa? Não se trata do tão comum delivery, e sim do novo projeto do restaurante Aroma, comandado pelo chef Ronny Peterson, o “Aroma em Casa”. A ideia é levar praticidade em uma experiência marcante para as reuniões de família e de amigos. O cliente escolhe os pratos do cardápio da casa, e a equipe do Aroma prepara receitas com base nas escolhas, personalizando ainda mais o serviço.

No projeto, o próprio restaurante fica responsável pelo material a ser usado, além da louça e da equipe de cozinha e garçons. O menu preparado é composto por coquetel, entrada, prato principal e sobremesa, e o cliente pode escolher também o menu de finger food: pequenas porções das receitas, perfeitas para eventos mais informais e descontraídos. A partir de dois convidados, o Aroma em Casa pode ser contratado no mesmo telefone usado para fazer reservas na casa.

Carnes, música ao vivo e mais

A Fazenda Churrascada Brasília tem como fio condutor a carne, mas se posiciona como uma plataforma de entretenimento que vai muito além das técnicas e preparos diferenciados do churrasco. O diferencial começa pelo espaço, no Clube do Golfe, com campo desenhado por Robert Trent Jones, um dos maiores arquitetos de golfe do mundo. Quando se trata de comida, além das diversas opções de entradas, cortes defumados, parrillas, sanduíches e sobremesas, a casa comercializa os utensílios da marca Fazenda Churrascada, os mesmos usados no espaço.

Prime Rib Suíno da Fazenda Churrascada (Crédito: Fernando Pires)

Outra possibilidade interessante é a Experiência 481, que oferece cortes especiais e exclusivos da casa para os clientes, com direito à escolha do corte, da gramatura e da pesagem. O açougueiro faz o corte e a limpeza, e leva para a brasa em seguida. No corte Tomahawk, um dos mais bonitos da Fazenda, o cliente pode gravar seu nome no osso da carne usando uma técnica manual. Já na Boutique 481, o cliente pode levar para casa variados cortes de carne. Semanalmente, o espaço também conta com uma programação de artistas ao vivo.

Jantar às cegas

Moradores e turistas de Brasília que se interessam por gastronomia podem passar pela escola fundada por Diego Koppe. Com aulas que atendem desde o público mais leigo até os entusiastas do ramo, o chef, com 25 anos de experiência, ensina técnicas valiosas de cozinha e também oferece uma experiência diferenciada a cada mês: um “jantar às cegas”. Nessa proposta, que inclui até 8 vagas por vez, os interessados degustam um jantar de 12 passos preparado do início ao fim, do couvert à sobremesa, sem saber qual será o menu. A experiência dura cerca de 2 horas, a partir das 19h.

“Antes de tudo, a pessoa só precisa avisar se tem alguma alergia ou restrição alimentar. Os jantares serão feitos com ingredientes frescos e o menu será informado no dia. Ao fim do jantar, a pessoa leva para casa o menu impresso, como se fosse um certificado”, explica o chef. “A ideia dos jantares é que eu estude novas técnicas, traga bastante sabor e coisas novas.”

Chef Diego Koppe (Crédito: Marília Alves)

Serviços:

Mezanino da Torre de TV

Onde: Eixo Monumental, Brasília

Horário do menu brunch: sábado e domingo, 9h às 13h

Contato para reservas: (61) 99167-7812

Mais informações e horários: @meza.nino

Aroma em casa

Contato para reservas: (61) 99208-5392

Valor: sob consulta

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento:

Terça a quinta-feira, 12h às 23h

Sexta-feira e sábado, 12h até 0h

Domingo, 12h até 22h

Reservas: as reservas devem ser feitas exclusivamente pelo link disponibilizado no Instagram da Fazenda Churrascada Brasília ou pelo WhatsApp (61) 9 9290-2675

Jantar às cegas da Escola Diego Koppe

Onde: CLN 316 bloco F- Edifício Apollo Center, subsolo – sala 81/85 – Asa Norte

Quando: 30 de abril, 14 de maio, 28 de maio, 10 e 11 de junho (edições de Dia dos Namorados), 1º de julho

Horário: a partir das 19h

Valor: R$ 180

Obs.: o valor não inclui bebidas, que podem ser levadas pelos próprios participantes da experiência. As vagas são limitadas.