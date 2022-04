Quarta caminhada para Ogum em Mogi das Cruzes promete a união das religiões de matriz africana

O evento que acontecerá no próximo dia sete de maio busca desmistificar preconceitos por meio da promoção da cultura

Quem estiver em Mogi das Cruzes no primeiro sábado do mês de maio (7) vai poder testemunhar um ato ecumênico cheio de representatividade e significado. Se trata da quarta caminhada para Ogum no munícipio do estado de São Paulo. O evento que acontece desde 2016 sofreu adaptações durante a pandemia, mas ainda que em formato de live, nunca deixou de levantar sua bandeira contra o preconceito religioso.

A caminhada, que voltou ao formato presencial, é organizada pela associação cultural e religiosa do Axé Mogi que nasceu com o foco de unir as casas de Umbanda e Candomblé. Vale ressaltar que a Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas, indigenas e cristãs, mas busca não se definir por elas.

Pai Roberto D’Xango (60), presidente da Axé Mogi, tem trinta anos de terrero e está a frente da caminhada desde a estreia do projeto. Ele esclarece que independente da crença, todos são bem vindos para conhecer de perto o trabalho feito com dedicação pela associação. “Convido a todos os devotos de Ogum, Seu Jorge e todos que quiserem participar, para se juntar conosco na caminhada. Lembramos que estamos em um país laico e está na hora de lutar pela unificação das religiões e assim diminuir o preconceito que ainda existe”, pontua.

A concentração para início do evento começa às 9h na praça da Mirela, e segundo Pai Roberto, a expectativa é receber mais de 500 pessoas entre adeptos e simpatizantes. “É um evento que não faz acepção de pessoas. Não importa gênero, de onde a pessoa venha ou suas escolhas. Serão todos muito bem recebidos”, enfatiza.