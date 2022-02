Qual o segredo do empresário brasileiro que faz sucesso nos EUA? Conheça João Souza

O empreendedor tem empresas brasileiras e norte-americanas

Se as coisas para um empreendedor brasileiro já não são fáceis no país de origem, imagina nos Estados Unidos. Mas, apesar das dificuldades, João Souza tentou empreender no exterior e conseguiu. Atualmente, ele mora em Orlando, na Flórida. O empresário possui inúmeras empresas em diferentes áreas e tem o “feeling” quando o assunto é investir.



O espírito empreendedor de João começou quando ele ainda era um adolescente no Rio de Janeiro. Aos 13 anos, ele começou a vender produtos na praia para comprar pipas. O menino, na época, se inspirava muito no avô, que era um empreendedor nato, pois saiu de Portugal e chegou no Brasil apenas com uma bicicleta, mas no final da vida conquistou tudo que sonhava. “Ele chegou ao ápice da vida escolhendo qual iate iria comprar”, relembrou Souza.

Se as coisas para um empreendedor brasileiro já não são fáceis no país de origem, imagina nos Estados Unidos. Mas, apesar das dificuldades, João Souza tentou empreender no exterior e conseguiu. Atualmente, ele mora em Orlando, na Flórida. O empresário possui inúmeras empresas em diferentes áreas e tem o “feeling” quando o assunto é investir.



Com inspiração do avô da namorada, que hoje é esposa, João decidiu, aos 17 anos, que iria investir na área de logística. Ao atingir a maioridade, ele comprou o primeiro caminhão e logo depois conseguiu abrir a primeira empresa. “Eu quebrei por diversas vezes, até que em 2016 eu consegui me estabilizar e fazer novos investimentos, então criei uma pequena construtora”, contou.

O espírito empreendedor de João começou quando ele ainda era um adolescente no Rio de Janeiro



A conexão com os Estados Unidos começou pelo turismo. João sempre levava a família para os parques da Disney e, em 2018, decidiu comprar uma casa de férias em Orlando. “Com isso eu comecei a pensar em morar aqui”, disse o empresário diretamente dos Estados Unidos. No ano seguinte, ele se mudou para o exterior. Com o “feeling” para os negócios, nos Estados Unidos, João decidiu investir em áreas, como imobiliária, administradora de casas de férias, limpeza, aplicativos de logística, locadora de carros esportivos (conhecida como “empresa de experiência inesquecível), Gestora de ativos do mercado financeiro, uma produtora de filmes, um restaurante e uma empresa de carretas.

A conexão com os Estados Unidos começou pelo turismo



Para quem está começando, João aconselha que as melhores oportunidades para crescer são sempre nos momentos mais difíceis, por isso que ele afirma que fez os melhores negócios na pandemia. O empresário afirma ainda que o brasileiro pode se dar bem em qualquer lugar do mundo quando está motivado e com as informações corretas. “Foram nos piores momentos que eu criei os melhores negócios”, conclui João Souza.