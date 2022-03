Pyong Lee é um dos palestrantes da Campus Party de Brasília como hipnoterapeuta

Pyong se apresentará pela primeira vez no festival e dividirá sobre suas técnicas na hipnoterapia.

O mágico e hipnoterapeuta Pyong Lee participará do evento Campus Party que acontece em Brasília entre os dias 23 e 27 de março no estádio Mané Garrincha. Acumulando mais de 25 milhões de seguidores em suas redes sociais, Pyong Lee é o mágico mais seguido do mundo. Especialista na área, Pyong falará sobre suas técnicas de hipnoterapia.

Vale lembrar que Lee já hipnotizou grandes personalidades da mídia atual como a Anitta, Fábio Porchat, Eliana, Maísa entre muitos outros artistas e digital influencer. Formado em Terapia do Renascimento, Pyong continua intensificando seus estudos na área e se aprimorando, fazendo psicanálise.

O hipnoterapeuta que já foi capa da Forbes em 2019, traz uma bagagem de conhecimento na área da hipnose, sendo certificado pelo Instituto fundado por Gerald Kein, sendo também um dos 5 brasileiros que já o conheceram. Bacharel em direito, Pyong Lee já virou personagem da “Turma da Mônica” em 2016.

Pyong Lee tem se dedicado aos estudos, contratou o renomado PhD em neurociências e mestre em psicanálise Prof. Dr. Fabiano de Abreu Agrela, que também é palestrante da Campus Party, para aulas de psicanálise junto da psicóloga Leninha Wagner pela Logos University International. Assim como o projeto de assessoria acadêmica e científica para os seus métodos de hipnoterapia.