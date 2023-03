Purgatório: o mais novo point de Salvador inspirado nos bares clandestinos dos anos 20

O speakeasy bar tem uma narrativa intrigante em um espaço provocativo e com coquetelaria de ponta

O conceito de speakeasy é exatamente o que a tradução da palavra diz: ‘fale baixo’, isso porque, esse tipo de negócio surgiu na década de 1920 nos Estados Unidos, quando a fabricação, venda e consumo de bebidas alcoólicas estava proibida. Por isso, começaram a surgir os bares clandestinos nos fundos de outros comércios e muitas vezes, disfarçados de outras atividades.

A verdade é que, o speakeasy bar virou um modelo de exclusividade e ambientes reservados para ninguém além de sua seleta clientela. O mais famoso speakeasy do mundo fica em um porão na cidade de Nova York, e para entrar, é preciso de uma senha. No Brasil, o Purgatório foi inaugurado em outubro de 2022 e já caiu nas graças de seu público.

O conceito do Purgatório é ser um lugar em que o cliente seja o juiz e a liberdade seja a única sentença possível. Para os proprietários, Jonatan Albuquerque (que também assina o cardápio de drinks), Edno Alves e Pedro Magalhães, no speakeasy todos são pecadores e o destino sempre será os seus próprios desejos. Para eles, os drinks purificam a alma e o espaço condena toda a monotonia.

A ideia é que o cardápio também faça parte da experiência, por isso, também é secreto e não é divulgado com antecedência. São mais de 50 opções de drinks com mais de 200 variações, além disso, a casa tem 10 drinks autorais assinados por Jonatan Albuquerque: 7 drinks que levam o nome dos pecados capitais, que são bastante sensoriais e buscam estimular os 5 sentidos. Além das bebidas, a casa oferece entradas assinadas pelo chef Edu Moraes, além de uma opção vegana e duas sobremesas.



O italiano Francesco Pellegatta, que trabalha como escritor, palestrante e psicólogo, já viajou por diversos países e conta que o bar de Salvador impressiona. “É um local muito lindo, respeita a tradição do speakeasy, desses bares escondidos que não são abertos ao público como aconteceu nos anos 20 nos Estados Unidos, o conceito de speakeasy é absolutamente respeitado. O local é muito instagramável, os cantinhos são muito provocativos” conta Francesco.

“Eu amo beber coquetéis bem feitos e os coquetéis de lá são fantásticos. Eu escolhi um dos meus favoritos: o ‘Negroni’, e eles fizeram uma variante com chocolate amargo que eu achei fantástica. Consegui pedir um coquetel que não estava na lista, mas, era um dos meus preferidos ‘Gibson Martini’, que no lugar da azeitona se usa a cebolinha. Eles conseguiram achar a cebolinha para colocar no drink, isso foi incrível. Realmente todos os drinks estão no patamar europeu, no clássico patamar que você encontra em Londres, Milão, Berlim, Paris, então, realmente é diferente em comparação aos outros lugares em Salvador”, explica Pellegatta.

Jonatan Albuquerque, Edno Alves e Pedro Magalhães, os sócios do bar

As reservas são feitas através do site. Após a reserva o cliente receberá um voucher por e-mail que deverá ser apresentado na entrada. Não é permitido a entrada com roupa de banho, bermuda, camisa regata e sandália de dedo.