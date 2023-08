Prudence Lovers: Campanha de estadores de camisinhas está de volta e celebra o Dia do Orgasmo

Quer ser um Testador de Camisinhas Prudence? Saiba como participar!

Em uma iniciativa que já é sucesso entre os seguidores da marca há mais de uma década, a Prudence, líder em volume de vendas de preservativos no Brasil, anuncia o retorno da campanha “Testadores de Camisinhas Prudence”. Celebrando o Dia do Orgasmo como o “ápice” de uma relação sexual, a campanha busca selecionar 150 Prudence Lovers para viverem experiências únicas com a marca.

Participe da Campanha de Testadores e Viva o Ápice!

A iniciativa tem como principal objetivo promover a conscientização sobre sexo seguro, o planejamento familiar e a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo o HIV/Aids. Além disso, a marca busca se aproximar ainda mais de seus consumidores, proporcionando momentos de diversão e quebrando tabus em torno do tema.

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio de um formulário disponível no site e redes sociais da Prudence, entre os dias 31 de julho e 15 de agosto. A seleção dos participantes será feita através de um processo de “match”, no qual os candidatos deverão demonstrar interesse preenchendo o formulário.

Sexo Seguro e Diversão: Seja um Testador de Camisinhas Prudence!

“Buscamos pessoas engajadas, que falem abertamente sobre o tema e sejam ativas em suas redes sociais. A ideia é que os selecionados se tornem verdadeiros porta-vozes da marca, compartilhando suas experiências e sendo representantes de milhares de outros consumidores”, destaca Luciana Persoli, Diretora de Marketing da DKT South America.

Os “testadores” selecionados receberão kits exclusivos, novidades, pesquisas e serão incentivados a compartilhar suas experiências nas redes sociais. O envio dos kits acontecerá conforme o calendário promocional da Prudence, e os participantes terão acesso a benefícios exclusivos e descontos nos produtos disponíveis na DKT Store.

A Prudence reforça que a campanha busca candidatos maiores de 18 anos, de diferentes regiões do país, com perfis abertos no Instagram e que entendam que o sexo não é um tabu.

Se você quer viver o ápice com a Prudence e ajudar a promover a importância do sexo seguro, basta acessar o link https://prudence.forms.app/testadoresdecamisinhas e preencher o formulário. Participe dessa experiência única com a marca e seja um Prudence Lover!