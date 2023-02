Próxima segunda-feira (6) começa a 2ª edição do SBT All Stars MultiVersus

O SBT All Stars já promoveu inúmeros torneios em diversas modalidades no mundo dos games, como Call of Duty: Warzone e Mortal Kombat 11

O primeiro All Stars do SBT Games neste ano de 2023 já tem nome: a segunda edição do All Stars MultiVersus vai abrir o calendário de competições, entre os dias 6 e 7 de fevereiro, com uma emocionante disputa no ringue com os personagens da Warner Bros.

Ferps foi o campeão da primeira edição do torneio

A segunda edição terá uma novidade: os oito participantes se enfrentarão em um chaveamento de dupla eliminação, com chaves superiores e inferiores e uma final para cada respectiva chave, terminando com a grande final em seguida. As fases iniciais terão partidas no formato FT3, as finais superior e inferior em FT5, e a grande final em FT7. A competição será transmitida a partir das 17h, no canal oficial do SBT Games na Twitch.

Confira o formato e calendário do torneio abaixo:

06/02, a partir das 17h

Primeiras fases (FT3)

07/02, a partir das 17h

Semifinais (FT3)

Final superior e inferior (FT5)

Grande Final (FT7)

Já tradicional no SBT Games, o SBT All Stars promoveu inúmeros torneios em diversas modalidades no mundo dos games, como Call of Duty: Warzone, Mortal Kombat 11, Wild Rift, Fortnite, Rainbow Six, Counter-Strike, VALORANT e FIFA.