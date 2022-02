Protagonista de remake de “Carinha de Anjo”, Lorena Queiroz, celebra 11 anos com festa retrô

A pré-adolescente agradeceu a Deus e aos pais pela linda festa, e disse que todos dançaram muito

Com o remake de “Carinha no Anjo” no ar no SBT, Lorena Queiroz tem muito o que comemorar. Essa foi a primeira produção que levou o nome dela ao estrelato nacional. Mas, na vida pessoal ela também tem motivos para celebrar. A menininha que o público conheceu como Dulce Maria na novela agora está virando uma adolescente.

Liah Soares, Lorena Queiroz, Gabriela Queiroz, Pri Soares, Enrico e Bia Arantes estiveram presentes e curtiram muito a pista de patinação



Com uma festa marcante e bem retrô, a atriz comemora os 11 anos ao lado dos familiares e amigos mais próximos. A festa aconteceu em uma pista de patinação localizada em Moema, na grande São Paulo. O local estava todo decorado de uma forma bem retrô como Lorena sempre sonhou, com a temática dos anos 1950, 1960 e 1970.

Além de comemorar a chegada da nova idade, a atriz celebrou a também chance de reencontrar alguns de seus amigos e familiares



“Nunca fui a uma festa assim. Estou mais do que realizada”, entrega a atriz que, antes, já havia produzido um ensaio com o mesmo tema. Para garantir que esse sonho ganharia vida da melhor maneira, Lorena contou com os cuidados da assessoria de Daiane Delatorih. “Só tenho a agradecer à minha mãe e ao meu irmão, que ajudaram muito, a Dai e aos fornecedores, a Deus e aos meus amigos que estão aqui. Foi um dia muito, muito feliz”, declarou.

A festa foi uma realização de sonho da jovem atriz e contou com a ajuda da assessoria de Daiane Delatorih



Entre os convidados estavam vários famosos, como o ator Carlo Porto e sua mulher, a cantora Liah Soares, com a pequena filha Maria Liz, as atrizes Bia Arantes, Priscila Sol e Sylvia Franceschi, e os atores mirins Pedro Miranda, Tavinho Martins e Theo Medon. “Estou muito feliz por ter festejado junto de todos aqueles que não via há um tempão. Todo mundo dançou muito”, concluiu a garota.