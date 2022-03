Protagonista da vez, criptoativos é nova tendência entre milionários, segundo advogado

Dr. Eduardo Araújo revela que crise geopolítica foi catalisador para a aceitação e regulamentação de criptomoedas no Brasil

O cenário de guerra e crise geopolítica estreitou ainda mais as relações entre países do ocidente e oriente. Nas manchetes onde só se fala da guerra russa ucraniana, uma outra relação ganha destaque: os criptoativos.

A moeda, que já é famosa entre os milionários e famosos, também é usada para trocas no período de guerra. No Brasil, a Receita Federal já tributa e regulamenta o mercado pela Instrução Normativa n. 1.888/2019. Segundo o advogado especialista em planejamento patrimonial, em meio à crise monetária, os criptoativos se mostram com uma forma de manutenção da liberdade financeira que vai além dos hemisférios.

“A estabilidade dos criptoativos reside justamente na ausência de fronteiras e resiliência típica para crises, permitindo-se melhor liquidez do que empreendimento em poupanças ou transações bancárias sobretaxadas”, explicou.



O cenário de guerra também gerou muitos sansões. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma ordem executiva proibindo novos investimentos, comércio e financiamento de entidades dos EUA nos dois territórios separatistas da Ucrânia apoiados por Moscou.



Embora os EUA tenham atingido a Rússia com sanções, incluindo o corte de seu maior credor, o Sberbank, do sistema financeiro dos EUA, removeu a Rússia do sistema global de pagamentos SWIFT, uma medida que prejudicaria em larga escala a capacidade da Rússia de negociar com o restante do mundo, e que poderia ser amenizado por meio de transações com ativos digitais.

“O Código SWIFT impacta diretamente o comércio exterior. Se a Rússia não pode usar o sistema bancário internacional, ela legitima outro sistema de câmbio internacional – criptoativos – com os parceiros. E na prática nós já percebemos que isso acontece”, comentou.



O advogado ainda comentou que o cenário geopolítico foi catabólico para aproximação público conversador ao mercado de criptoativos. “O cenário geopolitico Otan-Rússia foi essencial para a aproximação do público conservador ao mercado de criptoativos e para legitimação da tecnologia blockchain (plataforma de autenticação digital por meio do qual se transaciona as criptomoedas), como o principal sistema de câmbio que se liga os dois hemisférios do globo”.

Dr. Eduardo Araújo ressaltou que as moedas digitais inclusive são alocadas em empresas do porte da RentalCoins por vários famosos e pessoas estruturadas que buscam assessoria e conhecimento prévio.