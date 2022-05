“Proposta de reconstruir o significado de beleza natural”, diz Andrea Mota Baril sobre marca que chega ao Brasil

A executiva é a Board Member da marca

A pandemia mudou muito o mercado da beleza, hoje as pessoas preferem algo natural como se não estivessem usando nada. Destacar a beleza que os brasileiros já têm através dos produtos é o propósito da Intua, marca de beleza integral e holística que acaba de ser lançada no Brasil. Quem está à frente como Board Member da marca é a renomada Andrea Mota Baril.

O trabalho de Andrea sempre teve foco no mercado de bens de consumo e finanças, consumidor, varejo, franchising, construção de marca e produtos, e liderança de pessoas



A nova empresa do setor de beleza é 100% vegana e anda em sincronia com a inteligência da natureza, a beleza e o bem-estar. Com grande conhecimento da área, Andrea Mota Baril chega para somar ao time da diretoria de Intua e está sendo uma das responsáveis por dar vida à marca no país.

A Intua tem produtos de skincare, nutrição, infusão e aromaterapia



“Estou muito animada por participar da construção de uma nova marca, que chega ao mercado com a proposta de reconstruir o significado de beleza natural. Eu me identifico com o conceito e missão da Intua, que quer evidenciar a beleza da mulher real, oferecendo produtos para uma rotina completa de autocuidado. Com certeza iremos agregar muito valor ao mercado com essa nova proposta. Para mim e para a Intua, beleza é se sentir bem”, destaca Andrea.

“Eu me identifico com o conceito e missão da Intua, que quer evidenciar a beleza da mulher real”, disse a executiva



A executiva tem mais de 25 anos de carreira e já trabalhou em grandes marcas, como Kopenhagen, Hering, Sallve e o Grupo O Boticário, onde atuou por quase duas décadas como Diretora Executiva. Com todo o “know-how” que tem, Andrea tem o desafio agora de levar o conhecimento para o desenvolvimento de uma marca jovem que tem tudo para virar tendência.