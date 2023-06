Promessa de Silvio Santos, Marcão do Povo consolida ‘Primeiro Impacto’ e recupera a vice-liderança entre jornais matutinos

Com muito trabalho, comprometimento e informação da medida certa, o apresentador alavancou a audiência do matutino.

Marcão do Povo foi convocado para Primeiro Impacto assim que Dudu Camargo saiu de férias, o período que durou 60 dias culminou na demissão do jornalista. O objetivo de trazer Marcão do Povo para o programa sempre foi melhorar a audiência do matutino.

Dados de audiência correspondente no mês de Junho. Créditos: Divulgação

Os números mostram que o apresentador tem cumprido a missão que o foi dada. No quesito audiência, o Primeiro Impacto conseguiu ultrapassar a programação da manhã da Record TV e recuperou a vice-liderança do horário.

O jornalista tem mostrado todo seu potencial ao alavancar audiência do programa. Créditos: Instagram

Nos dados obtidos e analisados pela Coluna é possível notar que o programa comandado pelo Marcão Do Povo possui uma média de 2.8 a 3.5 pontos, enquanto a Record TV no mesmo horário não ultrapassa os 2.9 pontos. Os dados são uma amostra correspondente ao período de 1° a 9 de junho.