Promessa de Ano Novo: Susana Vieira e Viih Tube aprendem nova língua com Duolingo

A empresa lançou a campanha #EsseAnoVaiComDuolingo

Que atire a primeira pedra quem não faz uma listinha de promessas de ano novo no início do ano. Em 2022, a Duolingo quer ajudar as pessoas que desejam usar o novo ano para aprender ou melhorar um idioma.

Por isso, a marca convidou Susana Vieira e Viih Tube para participarem da campanha #EsseAnoVaiComDuolingo.



A campanha #EsseAnoVaiComDuolingo foi criada pela agência de publicidade Jotacom e será divulgada nas redes sociais do Duolingo no Brasil durante todo o mês de janeiro

O Duolingo é a plataforma de idiomas mais popular e o aplicativo educacional mais baixado do mundo. Nele, as pessoas podem aprender novas línguas on-line de forma prática, acessível divertida. Para que as pessoas consigam cumprir pelo menos um item da lista de promessas de ano novo, a marca lançou uma campanha para ajudar os brasileiros.

“Sabemos que manter as resoluções de Ano Novo é algo muitas vezes difícil, e aprender um novo idioma sempre está entre as promessas para o ano seguinte. Por isso, queremos incentivar os brasileiros a cumprir pelo menos uma delas em 2022 com Duolingo, de forma gratuita, divertida, motivadora e eficaz”, diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.



Para reforçar a mensagem da campanha, bolachas de chopp, porta-garrafas, cinzeiros, e caixas de pizza e donuts que trazem a corujinha Duo e frases divertidas serão posicionados em alguns estabelecimentos

Quem está participando da campanha é a atriz Susana Vieira, que já disse não ter paciência para iniciantes, mas prometeu ter mais calma esse ano. Ela optou por aprender inglês e italiano no Duolingo. A ex-BBB Viih Tube também está participando e prometeu aprender espanhol com ajuda do aplicativo em 2022.

Ao invés de fazer promessas que não vai cumprir, Viih Tube preferiu colocar na lista de resoluções que vai aprender um novo idioma, o que ela pretende fazer com ajuda da Duolingo

A campanha também está circulando pela grande São Paulo com frases típicas de resoluções de ano novo, como beber menos, economizar, manter a dieta. O mote é “Toda promessa é fácil de fazer, mas de cumprir…só Duolingo”.