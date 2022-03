‘Projeto Upload’ com Stéphanie Fleury estreia na CNN Brasil dia 10 de abril

O novo programa é um guia visual sobre inovação nos negócios, empreendedorismo e transformação digital, com convidados que são a vanguarda no assunto

O Projeto Upload, com Stéphanie Fleury” chega como uma das grandes novidades da nova programação da CNN Brasil em 2022. A atração, que será exibida aos domingos, às 22h30, a partir do dia 10 de abril, é um guia visual sobre inovação, empreendedorismo e transformação digital, com convidados que são a vanguarda no assunto.

A primeira temporada traz uma abordagem diferente sobre as experiências de profissionais e empresas que se dedicaram à modernização de seus negócios, com o olhar das novas demandas que se apresentam aos mercados no século 21.

“Quem assistir aos dez episódios vai ter a sensação de ter acompanhado uma série de TED Talks temáticos sobre as questões e os desafios para se atualizar e inovar no mundo dos negócios. Esperamos que o Projeto Upload seja fonte de inspiração para atuais e futuros empreendedores”, afirma Stéphanie Fleury, empresária e agora apresentadora.

Inovação e desafios são palavras frequentes quando se conversa com Sthéphanie. Fundadora da carteira digital DinDin, primeira startup da área financeira vendida para um grande banco na América Latina, ela vai falar das principais características necessárias para ser um empreendedor de sucesso. “Eu já abri e fechei vários negócios, criei uma fintech e vendi para um grande banco. Se manter atualizado hoje em dia é uma jornada cheia de conexões. Mas, se eu não me desafio, nem eu mesma me reconheço”, afirma.

O primeiro episódio de Projeto Upload será sobre uma tendência do mundo empresarial: executivos que se tornam influenciadores digitais e celebridades que entram para o universo dos negócios. Os convidados para falar dessas experiências são a cantora Preta Gil, a jornalista Nathalia Arcuri e Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil.

“Apresentar esse programa é como voltar um pouco no tempo. Antes de eu começar a empreender em startup e conhecer esse mundo da nova economia, eu era de fora dessa bolha. E agora o Projeto Upload vai mostrar para as pessoas tudo que eu tive que aprender durante esses cinco anos”, diz ela. “Eu quero estourar essa bolha e realmente ser um instrumento para todas as pessoas entenderem do que está sendo feita a nova economia, o futuro do trabalho”, destaca.

Primeira temporada terá 10 episódios

Em sua primeira temporada, o Projeto Upload terá os 10 episódios gravados em hubs de inovação, espaços colaborativos e escritórios. Além da própria experiência, a apresentadora vai conversar com convidados que são referências de vários setores da economia. O programa mostrará empresas contemporâneas e startups que compartilharão suas experiências, desafios e soluções. “Nós fizemos questão de convidar grandes especialistas, pessoas que são referência da vanguarda. São eles que estão construindo tudo que a gente está vivendo agora e que vamos viver, como verdadeiros pensadores, só que na prática”, resume Stéphanie.

