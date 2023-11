Projeto inovador em escolas públicas garante a mineiro prêmio de melhor professor do Brasil

Jardel Ferreira Pedrosa, da Escola Estadual Amélia Santana Barbosa, de Betim (MG), concorreu com quase 3 mil outros profissionais de todo país

O professor de inglês Jardel Ferreira Pedrosa, de Betim (MG), foi escolhido após uma disputa com número recorde de participantes, entre 2.851 indicações de todo o país, o Professor do Ano 2023 do portal de conteúdos educacionais ‘Toda Matéria’. Se comparada com a edição de 2022 (103 inscrições), este ano foi registrado um aumento de 2.700% no número de concorrentes.

Para conquistar a segunda edição do prêmio criado pelo Toda Matéria, que reconhece e incentiva os professores brasileiros, o mineiro Jardel se destacou com um projeto multidisciplinar que implantou há mais de duas décadas em escolas públicas onde leciona e que agrega dança, artes plásticas, educação física e outras disciplinas.

Este ano, os filmes do cineasta norte-americano Tim Burton inspiraram as atividades do Clip Projet – como é chamada a iniciativa idealizada por Jardel – que já atendeu mais de 17 mil alunos. Só na Escola Estadual Amélia Santana Barbosa, no bairro do Guarujá, o projeto é desenvolvido há 13 anos. A geração atual de alunos do professor de inglês é formada por 4 filhos de ex-alunos de Jardel.

“Para montar os videoclipes, ao longo dos 4 meses do projeto, os estudantes desenvolveram muito mais do que a prática e a familiaridade com o idioma estrangeiro, eles partilharam experiências que vão levar para a vida toda e para o cotidiano de sua inserção social e interações”, explica Jardel.

A avaliação do júri levou em conta, principalmente, a relevância do trabalho desenvolvido para a educação e o impacto das ações do projeto nos alunos e na interação com a comunidade escolar. O vencedor comenta que mais de 2 mil pessoas prestigiaram, no último dia 16 de setembro, a mostra dos trabalhos realizados neste ano na escola de Betim. “É muito gratificante passar pelos camarins nesse dia e ver a ansiedade e alegria brilhando no rosto dos jovens, com a expectativa de mostrar seus talentos para a família e para a comunidade”, conta.

O Clip Project usa da interdisciplinaridade entre as disciplinas de Língua Inglesa, Artes e Educação Física como um atrativo para os alunos. “Funciona como uma verdadeira ponte entre a criatividade individual, coletiva e a construção de uma sociedade de fato inclusiva, plural, responsável com a preservação ambiental e promotora de uma convivência de respeito às diferenças”, acrescenta o Professor do Ano 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A indicação do professor Jardel para a seleção do prêmio Toda Matéria Professor do Ano só aconteceu no último dia de inscrições, pela estudante Rafaela Reis. “É um reconhecimento mais que merecido. O projeto é um reflexo da personalidade do professor, da sua visão e da sensibilidade dele. Além da gente se sentir parte de um trabalho especial, disputado na matrícula, e do incentivo em si, a gente recebe uma acolhida genuína”, diz a estudante.

Além do certificado do Prêmio Toda Matéria, o vencedor receberá ainda um computador portátil, um smartphone, um kit de materiais da Faber-Castell, um kit especial da Estante Virtual e um vale-viagem no valor de R$ 5 mil. O apoio das marcas Faber-Castell e Estante Virtual à essa iniciativa de valorização dos professores brasileiros foi também um diferencial da edição 2023 do prêmio.

Menções honrosas e o júri

Além do Professor do Ano, o júri – composto por cinco profissionais de prestígio internacional no setor da educação – ainda selecionou cinco professores para receberem menções honrosas, por conta da qualidade e relevância de seus trabalhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os vencedores das menções honrosas recebem também um certificado do prêmio Toda Matéria Professor do Ano 2023, kits das marcas apoiadoras Faber-Castell e Estante Virtual, além de um cheque-presente no valor de R$ 500,00. São eles: Ana Claudia Souza, de Taubaté (SP); Anderson Gomes dos Santos, de Palmeira dos Índios (AL); Felipe Manoel Cabral, de Nova Iguaçu (RJ); Gilce Kroll Sebben, de Bituruna (PR) e João Pedro Mardegan Ribeiro, de São Carlos (SP).

Integraram o corpo de júri qualificado da segunda edição do Professor do Ano a professora premiada em 2022, Lígia Souza; a especialista em Letras e Magistério, Márcia Fernandes; a professora de Língua Portuguesa e lexicógrafa, Débora Ribeiro; a professora de Educação Artística e de Fotografia, Laura Aidar, e o professor de Matemática e Física, Rafael Asth.

Seleção

Com o número recorde de indicações ao prêmio de 2023, os organizadores do concurso trabalharam na avaliação e checagem das informações, na apreciação dos diferenciais e do impacto dessas atuações na comunidade escolar e potencial de transformação social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi uma maratona, mas também uma maravilhosa imersão nessa realidade construída e vivida cotidianamente por professores de todas as regiões brasileiras”, diz o CEO da 7Graus, Rui Marques, empresa que gerencia o portal Toda Matéria. “Conhecer tantos trabalhos dignos de grande reconhecimento é receber uma verdadeira aula de cidadania, abnegação e de valorização do espírito humano de transformação do mundo à nossa volta”, acrescenta Marques.

O CEO da 7 Graus confirma o sucesso da iniciativa e já pensa na próxima edição. “Há mais de uma década, o portal de conteúdos cresce na aceitação e uso da categoria para incrementar também sua atuação dentro e fora de sala de aula”, conta. “É muito gratificante retribuir, homenageando quem tem um papel tão honrado e que faz acontecer no dia a dia o desenvolvimento humano, social e econômico de um povo e sua Nação”, conclui.