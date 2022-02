Projeto “Capacita-me”, idealizado por Rachel Maia, oferece cursos gratuitos para população

O objetivo é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Infelizmente, é possível ver ainda o racismo impregnado na sociedade de diversas formas. De acordo com o IBGE, 75% da população mora nas periferias e sempre faz parte dos piores cenários nos índices, como de mortes e número de formados no 3º grau. Sabendo disso, a executiva Rachel Maia, pós-graduada em Finanças, desenvolveu o projeto social “Capacita-me”, criado em 2017.

Rachel nasceu na periferia e trabalho em grandes empresas, inclusive, ocupa a cadeira de Presidente do Conselho Consultivo do UNICEF Brasil



Com tanta desigualdade social, o objetivo de Rachel era ajudar pessoas a reverter esse cenário na área da educação e empregabilidade, possibilitando novas oportunidades no mercado de trabalho e impulsionando profissionais. A executiva, que tem mais de 30 anos de experiência profissional, criou cursos para capacitar pessoas que precisavam de sustento e fez parcerias com empresas para viabilizar o projeto, gerando empregos.

O projeto visa a absorção dos cursistas pelas empresas parceiras comprometidas com a ascensão da diversidade e humanização das relações de trabalho



Os cursos oferecidos pelo projeto são totalmente gratuitos e podem ser feitos por homens e mulheres com mais de 18 anos. Entre as aulas realizadas pelo “Capacita-me” há as de informática, programação, atendimento ao cliente, e-commerce, marketing digital, artesanato, construção civil, entre outros. Todos contam com muita interação e dinamismo.



Ainda que não seja um dos objetivos principais, o “Capacita-me” desenvolve várias ações solidárias



Atualmente, o projeto já possui mais de 100 patrocinadores e empresas parcerias. Eles já transformaram a vida de mais de 500 pessoas através da educação e contam com a ajuda de mais de 50 voluntários, que fazem tudo com muito carinho e sede de mudança. As inscrições para os cursos já estão abertas.