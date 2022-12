Programa ‘Ver Mais’ da RICtv reestreia em março com apresentação de Sara Presoto

Com cobertura informativa e descontraída sobre beleza, decoração e culinária, programação volta à grade da emissora afiliada da Record e Jovem Pan de Londrina/PR

A jornalista Sara Presoto é a mais nova integrante do casting da RICtv, emissora do Grupo Ric, maior afiliado regional das redes Record e Jovem Pan. Ela vai apresentar a revista eletrônica “Ver Mais” em Londrina, cidade pólo do Norte do Paraná e quarta cidade mais populosa do Sul do Brasil.

A jornalista Sara Presoto é a mais nova integrante do casting da RICtv, emissora do Grupo Ric, maior afiliado regional das redes Record e Jovem Pan

O programa volta à grade de programação da emissora, com estreia marcada para 6 de março. De segunda a sexta, às 14h30, Sara vai abrir espaço para assuntos de alto interesse do universo feminino, com reportagens sobre saúde, bem-estar, empreendedorismo, diversão e arte. A apresentadora também fará a cobertura especial de eventos, além de trazer quadros com dicas de beleza, decoração, estilo e culinária.

Nome e voz conhecidos na região norte do Paraná, Sara vem atuando como apresentadora e repórter de TV em várias emissoras abertas e fechadas. Também foi locutora de programas ao vivo de rádio, tem larga experiência como mestre de cerimônias em eventos nacionais, e é muito requisitada para a gravação de spots e de vídeos publicitários e institucionais.

De segunda a sexta, às 14h30, Sara vai abrir espaço para assuntos de alto interesse do universo feminino, com reportagens sobre saúde, bem-estar, empreendedorismo, diversão e arte

“Essa versatilidade permitirá que Sara navegue por todas as plataformas de comunicação da RICtv, interagindo com nosso público e tornando nossa programação muito mais dinâmica, com entregas publicitárias na TV e no digital”, observa Carla Hoffmann, diretora regional do grupo em Londrina.

Sara gravou seu primeiro comercial de TV aos nove anos de idade e nunca mais deixou a telinha. A carreira ganhou impulso com duas graduações, em Letras e em Jornalismo, e uma pós-graduação em Administração de Marketing e Propaganda. Também investiu no cinema, cursando Atuação na Shelton e Cinema Digital na San Francisco Digital Filmmaking, na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Eu estou muito feliz por fazer parte do Grupo Ric neste ano em que completo 35 anos de TV”, comemora Sara Presoto, ao assinar o contrato esta semana

“Eu estou muito feliz por fazer parte do Grupo Ric neste ano em que completo 35 anos de TV. Comecei com nove anos de idade e nunca mais parei. As expectativas são as mais altas. Meu objetivo é levar ao espectador muito conteúdo, de maneira leve e descontraída. Pode ter certeza que eu vou dar o melhor de mim neste novo desafio!”, comemora Sara Presoto, ao assinar o contrato esta semana.

Sobre o Grupo Ric

Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE