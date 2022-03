Programa Odair Terra visita cidade de Luiz Gonzaga, o rei do baião

O apresentador conversa com o herdeiro do famoso e mostra seu legado

Nesta semana o programa Odair Terra visita a cidade de Exu, no Pernambuco. O apresentador mostra os lugares por onde viveu o rei do baião, Luiz Gonzaga. Quem assistir a atração no Canal Rural e Canal do Criador, vai conhecer ainda mais sobre a obra e legado deste artista brasileiro que marcou gerações.

O acordeonista e sobrinho de Luiz Gonzaga, Joquinha Gonzaga (Foto: Divulgação/ Reis Comunica)

Ainda na matéria especial, Odair conversou com Joquinha Gonzaga, acordeonista e sobrinho do eterno rei do baião. “Eu procuro sempre manter viva a cultura que o tio Gonzaga deixou pra mim e pra todos nós. Ele sempre me apresentou ‘Joquinha Gonzaga, meu herdeiro cultural’, então estou aí”, conta o sobrinho do artista.

Quem acompanhar o programa Odair Terra, vai conhecer relíquias de Luiz Gonzaga, com fotos antigas, objetos que pertenceram ao artista e muito mais. O que também não pode faltar são as canções clássicas do famoso nordestino. “Vida de viajante” e “Fole Gemedor” foram destaques da edição.

Alguns dos objetos do museu dedicado ao rei do baião (Foto: Montagem/ Reis Comunica)

Por fim, Odair Terra visitou também o “Parque Asa Branca”, onde há o museu e o mausoléu onde Luiz Gonzaga e Dona Helena estão enterrados.