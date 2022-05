Programa Odair Terra viaja pelo Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Bahia

Gravações contam com mais de 50 novos talentos, agricultura e cultura local das regiões

Nas últimas semanas, o programa Odair Terra visitou três importantes regiões do Brasil. Já conhecido por ir até os artistas, a atração preparou uma maratona de gravações no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e na Bahia. Além do já consagrado sertanejo, o programa realizou matérias exclusivas relacionadas ao agronegócio e à cultura local.

Durante os dias de viagem, foram mais de 50 novos talentos artísticos que passaram pelo programa Odair Terra. Além do sertanejo, Odair vai mostrar a diversidade cultural e musical do Brasil com histórias de superação, imitadores, música gaúcha, popular brasileira e forró.

Odair Terra durante gravação no Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação/ Reis Comunica)

O diretor do programa, Ed Souza, explica a importância das viagens pelo Brasil: “Nosso objetivo é sempre abrir espaço pro artista que não tem esse espaço na grande mídia, mas consegue mostrar seu trabalho e ter reconhecimento no Programa Odair Terra, que já lançou grandes nomes em quase 2 décadas de história”.

Odair Terra em viagem pelo Brasil

Na primeira parada, no Rio Grande Sul, Odair Terra e sua equipe festejaram os 50 anos dos irmãos Gildinho e Chiquito, conhecidos pelo grupo Os Monarcas. Ainda no sul do Brasil, quem acompanhar o programa vai conhecer a história da família Bertussi.

Seguindo com a maratona de gravações, o programa Odair Terra fez uma parada no Mato Grosso. Na cidade de Cocalinho, o apresentador visitou um festival de pesca e mostrou ainda a retomada das festas agropecuárias. Quem assistir, vai curtir participações de nomes consagrados como Clayton e Romário e Paraná, que formou dupla com Chico Rey por muitos anos.

Por fim, em Salvador na Bahia, o programa acompanhou diversos novos talentos e também preparou uma matéria exclusiva com Seu Maxixe, famosa banda sertaneja que se originou na região e também com o cantor Igor Guimarães.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em passagem por Salvador, programa Odair Terra gravou com Seu Maxixe e cantor Igor Guimarães (Foto: Divulgação/ Reis Comunica)

O apresentador Odair Terra comemora a fase, prestes a completar 20 anos de seu programa: “Muito feliz por este trabalho e também por estar com os fãs e amigos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Bahia. Percorrendo todos estes lugares, a gente vê o carinho das pessoas com nosso programa. Minha principal realização é poder mostrar a cultura, a música, a superação de vida em todos estes locais. Só tenho a agradecer a Deus, por ter a oportunidade de ouvir essas pessoas que seguem nos assistindo no Canal Rural e Canal do Criador”

Canal Rural e Canal do Criador

Multiplataforma, o programa Odair Terra é exibido com exclusividade no canal do Youtube, sempre às segundas às 18h. Também na segunda-feira, é transmitido às 19h30 no Canal do Criador e aos sábados, às 7h30 da manhã no Canal Rural.

Nas últimas semanas, o programa passou por três estados brasileiros (Foto: Divulgação/ Reis Comunica)

“Estamos muito felizes em ver a força do programa em diversos cantos do Brasil através do Canal Rural e Canal do Criador. Nas viagens, recebemos um apoio do público, que tem crescido muito. Isso engrandece muito nossa marca. Ficamos muito felizes com a recepção que tivemos em todas as cidades e estamos sempre abertos a novas parcerias com entidades governamentais, empresas pra sempre seguir com o projeto de levar a cultura de todo o país”, destaca o apresentador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa Odair Terra exibido nesta semana foi gravado na cidade Fazenda Vilanova, no Rio Grande do Sul, e recebeu diversos artistas locais como Trio Canarinho, a cantora Jessica Fonseca e Sérgio Martins, que fez um cover de Amado Batista.

Veja abaixo o programa: https://youtu.be/iLADCCyq-q4