Programa Odair Terra passa a ser exibido também no Canal do Criador

Além do Canal Rural com exibição inédita aos sábados, atração musical será exibida toda segunda-feira na nova casa

A partir da última segunda-feira (07), o Programa Odair Terra ganhou um novo canal de exibição. Além do Canal Rural, agora os telespectadores poderão acompanhar a boa música sertaneja também o Canal do Criador.

O Canal do Criador é uma multiplataforma de TV e web, com foco na produção de conteúdo para o pecuarista brasileiro. Ele é o coirmão do Canal Rural e está presente em todo o território nacional através da antena parabólica e também nas principais operadoras de TV.

Toda segunda-feira, 19h30, o Programa Odair Terra está no ar através do Canal do Criador. Na Sky canal 166, na Claro TV canal 185 e na NET, canais 197 e 697. Além disso, a atração tem reprise às quintas-feiras, às 20h.

Com todo este sucesso, Odair Terra segue também no Canal Rural. O programa sertanejo inédito passa a ser exibido aos sábados, 7h30 e com reprises na terça-feira, 8h30 e sexta, às 18h30.